Продукти, які швидко зігріють і триматимуть тепло довго: список

Масові відключення світла у більшості областей України через ракетні удари позбавили українців не лише електроенергії, а й тепла. Тому важливо в таких складних умовах правильно харчуватися, щоб організм не замерзав у складних умовах і довше утримував тепло.

Які продукти допомагають зігрітися і підживлюватимуть організм теплом і силами – читайте у матеріалі нижче.

Гаряче та рідке

Насамперед зігрітися організму допоможуть гарячі напої та бульйони. Чай, настоянки трав і навіть звичайна гаряча вода - зігріє людину щонайменше на пів години. Відмінними якостями володіє зелений чай – катехіни та кофеїн у цьому напої допомагають посилювати термогенетичні властивості один одного.

Будь-які напої з кофеїном, флавоноїдами та катехінами здатні підтримати тепло в організмі, навіть якщо вони ледь теплі.

А у випадку з бульйоном чи супом – ситуація зовсім інша. У перших стравах є потрібні поживні речовини. І якщо у вас є можливість з'їсти суп на м'ясному бульйоні з овочами та сочевицею – тепло утримуватиметься в організмі набагато довше. Таку їжу можна вживати ввечері, перед сном.

Гарячий бульйон, як і чай, можна налити термос, і він довго буде теплим. Отже, ви зможете зігрітися. На крайній випадок - можна запарити окропом порційний суп у пакеті або розчинити бульйонний кубик.

М'ясо

М'ясна їжа однаково надає сил організму та тепла у холодному, теплому чи гарячому вигляді. Звичайно, з'їсти гарячу котлету краще, ніж холодну буженину.

Але в'ялене, запечене, сушене чи відварене м'ясо – основна їжа людей, які живуть за умов низьких температур. Таку їжу раніше із собою брали у тривалі походи, на зимове полювання та у подорожі.

Найкраще використовувати: яловичину, свинину, птицю, ягнятину, у крайньому разі – свинину.

Якщо є можливість – запікайте у фользі або просто в духовці заздалегідь кілька шматочків м'яса, щоб у разі блекауту можна було б використовувати його для бутербродів.

Спеції

Додайте спеції у будь-які страви та напої під час холодів. Вони допомагають запустити важливі процеси в організмі, які сприяють терморегуляції. Стародавні китайці та індійці використовували спеції, щоб зігріти організм, посилити імунітет чи допомогти організму одужати.

Зігрівають, прискорюють метаболізм і підвищують температуру тіла:

Імбир

Кориця

Кумін

Гірчиця

Кріп і петрушка

Базилік

Чорний перець

Розмарин

Коріандр

Аніс

Часник

Лляне насіння

З гострим червоним перцем чилі чи халапеньо варто бути обережнішими. Річ у тому, що ці спеції викликають підвищений потовиділення, що може призвести до охолодження тіла.

Складні вуглеводи

Втримати тепло в організмі допомагають продукти зі складними вуглеводами. Організм їх довше перетравлює і, відповідно, гріє зсередини. До таких продуктів відносяться цільнозернові, крупи, картопля та сочевиця.

З круп найкраще гріють коричневий рис, гречка, вівсяна крупа, ячна та пшенична.

Що ще допомагає зігріти організм