Як можна зігрітися у холодній квартирі: виконуйте ці прості правила

Зігрітися у квартирі, в якій багато годин немає електрики та опалення – непросте завдання. Багато додаткових обігрівачів живляться електрикою, а значить включити їх буде неможливо.

Однак є прості поради, які допоможуть підтримувати комфортну температуру у приміщенні та не дадуть вам замерзнути. Такими порадами поділилися на сторінці МОЗ у Facebook.

Насамперед медики рекомендують дотримуватися багатошаровості в одязі – надягайте відразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, штани з натуральних тканин, в'язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково накрийтеся теплим пледом або ковдрою.

Ізолюйте приміщення

Дуже важливо не допускати відходу тепла з приміщення. Найпростіше – перевірте, чи не тягне холодом від дверей та вікон. Якщо тягне – згадайте всі способи утеплення, закрийте щілини.

Відмовтеся від алкоголю

Алкоголь не зігріває зовсім, а дає лише оманливе відчуття тепла. Під час прийому спиртного розширюються судини й кров приливає до верхньої частини тіла, але водночас внутрішні органи починають втрачати тепло. І тому ви дуже швидко почнете замерзати ще сильніше.

Вживайте гарячі напої та їжу

Гарячий чай, кава, супи – допоможуть зігрітися. В умовах віялових відключень купіть якісний термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло або набрати окріп у місцях, де є генератор (найближчі кафе, магазини, Пункти Незламності, на заправках). Якщо у вас є газова плита – то у будь-який час.

Використовуйте грілку

Щоб зігріти ліжко та зігрітися самому, можна налити гарячу воду у грілку або звичайну пляшку, загорнути у рушник та покласти у ліжко. Така грілка грітиме вас до ранку.

Будьте обережні - надійно закривайте кришку і не торкайтеся відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися. Такими грілками за старих часів зігрівали ліжка королів і королів.

Виконуйте фізичні вправи

Не сидіть на місці. Рух – найкращий спосіб зігрітися. Навіть проста руханка на 15-20 хвилин допоможе подолати холод.

Використовуйте природне тепло

У сонячну погоду відкривайте штори – це додасть пару градусів у приміщенні. Вночі штори потрібно закривати, щоби не допустити додаткового охолодження приміщення. І пам'ятайте – штори не повинні закривати батареї.

Крім того, медики закликають не використовувати для обігріву приміщень прилади, які не призначені для цього.

Не варто обігрівати будинок за допомогою газової плити або духовки - це дуже небезпечно, оскільки може призвести до отруєння чадним газом.