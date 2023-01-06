Чтобы не замерзнуть дома и на улице: какие 6 способов помогут обмануть тело

В Украину снова идут морозы, и в связи с этим снова начались отключения электроэнергии на продолжительное время. А значит, есть риск замерзнуть - на улице и даже в помещении.

Одевайтесь многослойно

Если вы собираетесь провести на улице несколько часов, то используйте важное правило - многослойность. Несколько слоев одежды удерживают тепло и помогают предотвратить потоотделение. Нижний слой - из ткани, которая быстро впитывает и быстро высыхает, например, полиэстер, шелк, шерсть мериноса, синтетические смеси. А вот хлопок выбирать не стоит - он дольше сохнет.

Следующие слои - утепленная рубашка с длинным рукавом, флис, жилет, кардиган или свитер. Низ тоже должен быть утеплен - плотные лосины, колготы, нижнее термобелье, тонкие носки, теплые носки, сверху брюки или штаны. Куртка должна быть в соответствии с температурным режимом на улице. Не забывайте о шарфах, шапках и перчатках.

Правильно застилайте постель

Для того чтобы было тепло ночью, используйте тот же принцип многослойности и стелите несколько одеял. Простынь должна быть фланелевая, первым кладите самое теплое одеяло, сверху накройте тяжелым пледом. Если будет холодно - добавьте еще один плед.

В самые холодные дни отодвиньте кровать на пару сантиметров от стены.

Съешьте что-нибудь жирное

В доме или на улице удержать тепло внутри тела поможет калорийная и жирная пища, а также напитки. Когда организм начинает переваривать продукты, он начинает вырабатывать энергию, которая дает тепло. А жирная пища намного медленнее перемешается по пищеварительной системе.

Один альпинист дал свой рецепт - он добавляет сливочное масло в горячий шоколад. Это улучшает вкус напитка и отлично согревает в палатке на склоне горы.

Кроме того, любой горячий напиток или пища помогут вам согреться, даже хотя бы ненадолго. Держите под руками термос с горячим чаем, бульоном, кофе. Горячие напитки не повышают вашу температуру тела, но они создают впечатление нагревания. Рот - одно из самых чувствительных частей организма и горячая жидкость создают иллюзию тепла.

Правильно завязывайте шарф

Накинуть шарф на шею - не вариант для утепления. Этот вид гардероба должен защищать и согревать, поэтому сделайте упор на шею и грудь - завяжите его спереди. Или так: накиньте шарф на шею спереди так, чтобы концы свисали назад на плечи. Затем скрестите концы за головой и выведите их вперед. Скрестите концы друг с другом и протяните один конец так, чтобы получился свободный узел.

Думайте о хорошем и приятном

Ностальгия, мысли о чем-то хорошем и приятном, мечты - все это помогает быть более устойчивыми к холоду. Вы замечали, что во время игр на снежных склонах, на лыжах, во время прогулки по парку и со смехом - мы не замерзаем? Положительные мысли очень хорошо влияют на состояние вашего тела.

Используйте дыхательные техники

Сделайте глубокий вдох. На выдохе сократите мышцы живота и таза. В другой технике нужно сдавить заднюю стенку горла, медленно вдыхая и выдыхая через нос. Сужение создает больше работы для мышц, которые участвуют в дыхании. Это способствует созданию внутреннего тепла.