Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки

Взимку більшість людей перетворюється на чорно-сіру масу, і справжніх модниць так і тягне виділитися з натовпу. Прекрасний спосіб - обрати білий верхній одяг. Але як носити білі пуховики, пальта чи дублянки, щоб не бути схожими на "великий білий пельмень"?

Про це розповіла в Instagram Олена Шевченко, персональний стиліст.

Вертикальна лінія

Вертикаль завжди додає візуально зросту, та нейтралізує "пельменність" та об‘єм білих пуховиків. Візьміть довгий шарф та шапку. Бажано на 1-2 тони темніше або світліше вашого основного одягу.

Довгий пасок, зав'язаний так, щоб звисати вздовж вашого верхнього одягу, теж може бути вертикальною лінією.

Темні плями

Ми можемо умовно створити таку вертикальну лінію за допомогою темних плям внизу і вгорі образу.

Наприклад:

темна шапка і темне взуття

темний шарф і темне взуття

темний шарф і темніші штанці

темніша сумка і темніше взуття

Різні відтінки

Світлі образи - це той випадок, коли сміливо можна міксувати різні температури кольорів та відтінки.

Головне, щоб вони були приблизно однакові за яскравістю. Молочний, з бежевим і коричневим будуть виглядати куди цікавіше ніж суцільно світлий образ.

Різні фактури

Світлий колір відбиває світло, тому гладенькі білі речі виглядають пласко. Тому сміливо використовуйте різні фактури: пухнаста шубка, шкіряні штанці, фактурна в'язка шарфа та шапки - все це зробить образ гармонійнішим.

Як носити біле взимку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мікс білого та світлих кольорів

Білий, молочний, світло-сірий - це той випадок коли можна додати безліч інших відтінків. Максимально освіжає мікс блакитного і біло.



"Тож не варто боятися білого кольору взимку, навпаки - це спосіб виділитися у натовпі", - підсумувала експекртка.