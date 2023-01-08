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Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки

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Неділя 08 січня 2023 12:15
Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки Як носити біле взимку (фото: instagram.com/orange_style24)
Автор: Світлана Мащенко

Взимку більшість людей перетворюється на чорно-сіру масу, і справжніх модниць так і тягне виділитися з натовпу. Прекрасний спосіб - обрати білий верхній одяг. Але як носити білі пуховики, пальта чи дублянки, щоб не бути схожими на "великий білий пельмень"?

Про це розповіла в Instagram Олена Шевченко, персональний стиліст.

Вертикальна лінія

Вертикаль завжди додає візуально зросту, та нейтралізує "пельменність" та об‘єм білих пуховиків. Візьміть довгий шарф та шапку. Бажано на 1-2 тони темніше або світліше вашого основного одягу.

Довгий пасок, зав'язаний так, щоб звисати вздовж вашого верхнього одягу, теж може бути вертикальною лінією.

Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки

Темні плями

Ми можемо умовно створити таку вертикальну лінію за допомогою темних плям внизу і вгорі образу.

Наприклад:

  • темна шапка і темне взуття
  • темний шарф і темне взуття
  • темний шарф і темніші штанці
  • темніша сумка і темніше взуття

Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки

Різні відтінки

Світлі образи - це той випадок, коли сміливо можна міксувати різні температури кольорів та відтінки.

Головне, щоб вони були приблизно однакові за яскравістю. Молочний, з бежевим і коричневим будуть виглядати куди цікавіше ніж суцільно світлий образ.

Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки

Різні фактури

Світлий колір відбиває світло, тому гладенькі білі речі виглядають пласко. Тому сміливо використовуйте різні фактури: пухнаста шубка, шкіряні штанці, фактурна в'язка шарфа та шапки - все це зробить образ гармонійнішим.

Як носити біле взимку і не виглядати смішно: фотоприклади від стилістки

Як носити біле взимку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мікс білого та світлих кольорів

Білий, молочний, світло-сірий - це той випадок коли можна додати безліч інших відтінків. Максимально освіжає мікс блакитного і біло.

"Тож не варто боятися білого кольору взимку, навпаки - це спосіб виділитися у натовпі", - підсумувала експекртка.

Раніше стилістка також розповіла, як правильно вибирати взуття онлайн.

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