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Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста

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Воскресенье 08 января 2023 12:15
Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста Как носить белое зимой (фото: instagram.com/orange_style24)
Автор: Светлана Мащенко

Зимой большинство людей превращается в черно-серую массу, и настоящих модниц так и тянет выделиться из толпы. Прекрасный способ – выбрать белую верхнюю одежду. Но как носить белые пуховики, пальто или дубленки, чтобы не походить на "большой белый пельмень"?

Об этом рассказала в Instagram Елена Шевченко, персональный стилист.

Вертикальная линия

Вертикаль всегда придает визуально рост и нейтрализует "пельменность" и объем белых пуховиков. Возьмите длинный шарф и шапку. Желательно на 1-2 тона темнее или светлее вашей основной одежды.

Длинный пояс, завязанный так, чтобы свисать вдоль вашей верхней одежды, тоже может быть вертикальной линией.

Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста

Темные пятна

Мы можем условно создать такую вертикальную линию с помощью темных пятен внизу и вверху образа.

К примеру:

  • темная шапка и темная обувь
  • темный шарф и темная обувь
  • темный шарф и более темные брюки
  • темная сумка и темная обувь

Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста

Различные оттенки

Светлые образы – это тот случай, когда смело можно миксовать разные температуры цвета и оттенков.

Главное, чтобы они были примерно одинаковы по яркости. Молочный, с бежевым и коричневым будут смотреться куда интереснее, чем сплошь светлый образ.

Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста

Различные фактуры

Светлый цвет отражает свет, поэтому гладкие белые вещи выглядят плоско. Поэтому смело используйте разные фактуры: пушистая шубка, кожаные брюки, фактурная вязка шарфа и шапки – все это сделает образ более гармоничным.

Как носить белое зимой и не выглядеть смешно: фотопримеры от стилиста

Как носить белое зимой (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Микс белого и светлого цвета

Белый, молочный, светло-серый – это тот случай, когда можно добавить множество других оттенков. Максимально освежает микс голубого и белого.

"Так что не стоит бояться белого цвета зимой, наоборот – это способ выделиться в толпе", – подытожила эксперта.

Ранее стилист также рассказала, как правильно выбирать обувь онлайн.

Читайте также, какие шапки будут трендовыми зимой 2023 года.

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