Як нарешті почати заробляти більше: список важливих запитань

Гроші у житті людини

Стосунки з грошима - сфера, сильно заряджена проекціями. Коли людина говорить "хочу більше грошей", це може мати на увазі найрізноманітніші речі. Зокрема, гроші, крім матеріальної, мають якусь символічну цінність.

Самостійність

Люди, у яких домінує дитяча частина, а доросла лишається нерозвиненою або травмованою, можуть боятися грошей, сумніватися, що в них є можливість керувати власними фінансами.

За нездатністю заробити може ховатися несвідомий страх відокремитися від батьків.

Можливість бути видимим

Коли базові потреби задоволені, відкриваються нові горизонти можливостей. Людина може робити щось для інших, зайнятися благодійністю або творчістю.

Якщо видимість сприймається як щось небезпечне, то людина буде несвідомо її уникати - а відтак уникатиме і фінансового зростання.

Більше ресурсів

Брак часу і сил можна частково компенсувати грошима. Але з якоїсь причини людина може боятися додаткового ресурсу. Наприклад, вона утримує велику сім'ю, і боїться, що, якщо почне заробляти більше, запити близьких зростуть ще сильніше.

Які запитання поставити собі

Ось які запитання варто собі поставити собі, щоб розгледіти патерни у стосунках із грошима:

Які ресурси я хочу отримати? Чи точно це мої бажання?

Чи боюся я додаткової відповідальності?

Чи зростуть мої очікування від себе, якщо я почну отримувати більше?

Чи ускладниться моє життя, якщо я стану багатшим?

Як до грошей ставилися в моїй родині? Чи була ця тема заборонена?

Чи допомагають мені батьки? Чи чекають вони, що я допомагатиму їм? Чи готовий я до цього?

Чи вважаю я зароблені гроші своїми?

Варто пам'ятати, що це не універсальний список. У кожній сім'ї своя історія стосунків із грошима і свої установки.

Як заробляти більше

Змініть спеціальність

Іноді без кардинальних змін нікуди, особливо якщо ви хочете підвищити свій дохід. Річ у тому, що в кожній професії є максимальна зарплата, яку можна отримувати на тій чи іншій посаді.

Тому можна опанувати нову спеціальність або знайти нову роботу.

Постійно розвивайтеся і вчіться

Потрібно розширювати світогляд та особисті компетенції. Життя непередбачуване, воно змінюється, тому важливо бути гнучким і отримувати навички.

Також не забувайте удосконалювати вміння.

Забудьте про скромність

У однакових товарів або послуг може бути різна вартість. Наприклад, ціна манікюру в розрекламованій студії краси зазвичай у 5 разів вища, ніж у салоні в якомусь спальному районі. При цьому результат "на руках" не буде сильно відрізнятися.