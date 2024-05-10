Как наконец-то начать зарабатывать больше: список важных вопросов

Деньги в жизни человека

Отношения с деньгами - сфера, сильно заряженная проекциями. Когда человек говорит "хочу больше денег", это может иметь в виду самые разные вещи. В частности, деньги, кроме материальной, имеют некую символическую ценность.

Самостоятельность

Люди, у которых доминирует детская часть, а взрослая остается неразвитой или травмированной, могут бояться денег, сомневаться, что у них есть возможность управлять собственными финансами.

За неспособностью заработать может скрываться бессознательный страх отделиться от родителей.

Возможность быть видимым

Когда базовые потребности удовлетворены, открываются новые горизонты возможностей. Человек может делать что-то для других, заняться благотворительностью или творчеством.

Если видимость воспринимается как нечто опасное, то человек будет бессознательно его избегать - а значит, избегать и финансового роста.

Больше ресурсов

Нехватку времени и сил можно частично компенсировать деньгами. Но по какой-то причине человек может опасаться дополнительного ресурса. К примеру, он удерживает большую семью, и боится, что, если начнет зарабатывать больше, запросы близких возрастут еще сильнее.

Какие вопросы задать себе

Вот какие вопросы стоит задать себе, чтобы рассмотреть паттерны в отношениях с деньгами:

Какие ресурсы я хочу получить? Верно ли это мое желание?

Боюсь ли я дополнительной ответственности?

Увеличатся ли мои ожидания от себя, если я начну получать больше?

Усложнится ли моя жизнь, если я стану богаче?

Как к деньгам относились в моей семье? Была ли эта тема запрещена?

Помогают ли мне родители? Ждут ли они, что я буду помогать им? Готов ли я к этому?

Считаю ли я заработанные деньги своими?

Следует помнить, что это не универсальный список. У каждой семьи своя история отношений с деньгами и свои установки.

Как зарабатывать больше

Смените специальность

Иногда без кардинальных изменений никуда, особенно, если вы хотите повысить свой доход. Дело в том, что в каждой профессии есть максимальная зарплата, которую можно получать в той или иной должности.

Поэтому можно овладеть новой специальностью или найти новую работу.

Постоянно развивайтесь и учитесь

Следует расширять мировоззрение и личные компетенции. Жизнь непредсказуема, она меняется, поэтому важно быть гибкой и получать навыки.

Также не забывайте совершенствовать умение.

Забудьте о скромности

У одинаковых товаров или услуг может быть разная стоимость. Например, цена маникюра в разрекламированной студии красоты обычно в 5 раз выше, чем в салоне в каком-нибудь спальном районе. При этом результат "на руках" не будет сильно отличаться.