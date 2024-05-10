Как наконец-то начать зарабатывать больше: список важных вопросов

Сколько бы человек ни зарабатывал на данном этапе жизни, человеческий мозг быстро привыкает к такому достижению и обесценивает его. Поэтому человеку свойственно искать новые вызовы и пути зарабатывать больше.
РБК-Украина сообщает, как деньги влияют на жизнь человека и какие вопросы должен задать каждый человек себе.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница сообщества Psychology_life.ua и сайт Learn lifelong.
Отношения с деньгами - сфера, сильно заряженная проекциями. Когда человек говорит "хочу больше денег", это может иметь в виду самые разные вещи. В частности, деньги, кроме материальной, имеют некую символическую ценность.
Люди, у которых доминирует детская часть, а взрослая остается неразвитой или травмированной, могут бояться денег, сомневаться, что у них есть возможность управлять собственными финансами.
За неспособностью заработать может скрываться бессознательный страх отделиться от родителей.
Когда базовые потребности удовлетворены, открываются новые горизонты возможностей. Человек может делать что-то для других, заняться благотворительностью или творчеством.
Если видимость воспринимается как нечто опасное, то человек будет бессознательно его избегать - а значит, избегать и финансового роста.
Нехватку времени и сил можно частично компенсировать деньгами. Но по какой-то причине человек может опасаться дополнительного ресурса. К примеру, он удерживает большую семью, и боится, что, если начнет зарабатывать больше, запросы близких возрастут еще сильнее.
Вот какие вопросы стоит задать себе, чтобы рассмотреть паттерны в отношениях с деньгами:
Следует помнить, что это не универсальный список. У каждой семьи своя история отношений с деньгами и свои установки.
Иногда без кардинальных изменений никуда, особенно, если вы хотите повысить свой доход. Дело в том, что в каждой профессии есть максимальная зарплата, которую можно получать в той или иной должности.
Поэтому можно овладеть новой специальностью или найти новую работу.
Следует расширять мировоззрение и личные компетенции. Жизнь непредсказуема, она меняется, поэтому важно быть гибкой и получать навыки.
Также не забывайте совершенствовать умение.
У одинаковых товаров или услуг может быть разная стоимость. Например, цена маникюра в разрекламированной студии красоты обычно в 5 раз выше, чем в салоне в каком-нибудь спальном районе. При этом результат "на руках" не будет сильно отличаться.
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