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У яких банках та в якій валюті зберігаються гроші українців: рейтинг НБУ

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 12:26
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У яких банках та в якій валюті зберігаються гроші українців: рейтинг НБУ Фото: Рейтинг банків за вкладами очолюють ПриватБанк та Ощадбанк (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українці березні 2024 року зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 228 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,8%) були у доларах та євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Валюта вкладів та ставки

За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 57,9 млн вкладів на 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у березні 2024 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,3% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 458,4 млрд гривень. Кількість вкладників – 24,3 млн.

На другому місці державний Ощадбанк – 12,9 млн вкладників, сума – 191,1 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк 8,2 млн вкладників, сума – 87,3 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 2,9 млн, сума – 69,9 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,2 млн, сума – 58,0 млрд гривень.

У яких банках та в якій валюті зберігаються гроші українців: рейтинг НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, у квітні-червні 2024 року майже всі українські банки очікують на зниження вартості депозитів для населення.

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