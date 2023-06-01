Як кішки вибирають з ким спати, і що хочуть цим "сказати" насправді

Чи може це означати, що кішка відчуває біду?

Дослідники вважають, що більшість людей переоцінюють деякі здібності свійських тварин.

Принаймні щодо вибору місця для нічного відпочинку, то тут все дуже просто. І не варто вбачати тут якусь містику.

Насправді кішки вибирають, з ким спати, керуючись інстинктами та особистими уподобаннями.

Вони можуть віддавати перевагу спати з людьми чи тваринами, відчуваючи привабливий для них запах чи енергетику.

Чи можете ви вплинути на те, з ким спатиме кішка

Як би там не було, не лише люди відповідають за рішення, яке ухвалить кішка.

Тварини часто можуть вибирати місце для сну, яке їм подобається. Це може бути м'яка поверхня чи тепле місце.

Нерідко кішки лягають спати з тим, кого вважають своїм господарем, або з тим, хто годує їх та піклується про них, тим самим показуючи людині свою особливу симпатію і прихильність.

Пам'ятайте, що пухнастик не стане лежати на тому, кого він не любить.

Народні прикмети

Як би там не було, існують і народні прикмети для пояснення такої поведінки тварин.

Найвідоміша прикмета про кішок говорить: "Де кіт спить, там і болить". Це помітили люди, яким кіт ніби-то допоміг впоратися з хворобами.