Чи можуть кішки розрізняти людську мову. Ось точна відповідь

Кішки можуть видаватися трохи іншопланетними створіннями, які тисячоліттями живуть поруч з нами, але й досі мають свої секрети і показують свою незалежність. Іноді може здаватися, що пухнастий годованець вас слухає і навіть розуміє. Але чи може він інтерпретувати вашу мову?

Про це дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Чи розуміють вас кішки

Фахівці кажуть, що коти хоч і можуть пізнавати звук свого імені та голосу господаря, але людську мову не розуміють.

Однак це зовсім не означає, що кішка взагалі не здатна зрозуміти, що їй кажуть.

Що може зрозуміти пухнастик

Більшість кішок добре реагує на прізвисько та розуміє, коли господар кличе до обіду. Цікаво, що спеціально треновані кішки можуть розуміти приблизно 10-15 команд.

Значення слів кішки не розуміють, але добре розпізнають інтонацію, з якою говорить господар. Ваші годованці прекрасно вміють зчитувати ваш настрій, і поводитися відповідно - або з обережністю комунікувати з вами, або ж намагатися підластитися. Тому і може здатися, що кіт чудово розуміє, що йому кажеш.

Також кішки розуміють, що маленькі діти не завжди усвідомлюють свої дії. Тому коти, як правило, цураються дітлахів, адже бояться, що останні можуть завдати їм шкоди.

Крім того домашні улюбленці прекрасно усвідомлюють і розуміють заборони, встановлені господарем. Проте у них, як і в інших тварин відсутнє уявлення про добро і зло. Саме тому вони дотримуватимуться заборон тільки в присутності господаря, і ніколи не зрозуміють добрих намірів, коли їм роблять укол чи купають.