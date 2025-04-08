Як у "Грі престолів": вчені відродили справжніх лютововків, які зникли 10 тисяч років тому (фото)

Як створили вимерлу тварину

Спеціалісти біотехнологічного стартапу Colossal Biosciences оголосили, що їм вдалося відтворити жахливого вовка (Aenocyon dirus) - dire wolf, лютововк, який вимер приблизно 12 500 років тому.

Про цих тварин відомо, найбільші екземпляри досягали висоти у плечовому поясі 97 сантиметрів, довжини 180 сантиметрів та ваги близько 70 кілограмів.

Для створення цієї тварини вчені виділили ДНК зі скам'янілих фрагментів, які зберігалися в американських музеях. Потім вони внесли в геном сірого (звичайного) вовка лише 20 мутацій в 14 генів.

Ці зміни призвели до багатьох відмінностей, включаючи білу шерсть, більший розмір, потужні плечі, широку голову, великі зуби та щелепи, м'язисті ноги й характерні вокалізації - особливе виття та скуління.

По суті, компанія створила гібридний геном за допомогою технології CRISPR, що вирізати певні варіанти генів сірого вовка та замінити їх рисами, які мали лютововки.

"Немає секрету в тому, що в геномі це 99,9% сірого вовка. У науковому співтоваристві будуть суперечки щодо того, скільки генів потрібно замінити, щоб створити жахливого вовка, але це насправді філософське питання. Він містить ген жахливого вовка, і завдяки цим генам він більше схожий на такого вовка, ніж будь-що, що ми бачили за останні 13 000 років. І це дуже круто", - розповів консультант Colossal, професор еволюційної геноміки Центру палеогенетики Стокгольмського університету Лав Дален.

Що відомо про цуценят Лютововка

Ембріони були створені в лабораторних умовах, а потім їх помістили в матки двох сурогатних матерів-собак. Для цього були обрані найздоровіші та найбільші за розмірами.

В результаті експерименту народилося троє здорових цуценят, які мають риси жахливого вовка. Два самці, яким вже по пів року та одна самичка, якій три місяці. Вчені їх назвали - Ромул, Рем (на честь вигодуваних вовчицею легендарних засновників Риму) та Кхалісі.

Цуценята не зовсім копія жахливого вовка, але вони мають окремі риси цього виду. Вони вже важать більше за звичайного вовка у такому віці й очікується, що вага у дорослому віці досягне 63 кілограм.

Зовні вони дуже схожі на своїх пращурів, але за словами дослідників, на всі 100% вони ніколи не зможуть бути схожими на своїх прадавніх родичів, і в першу чергу - через умови життя.

Наприклад, вони не зможуть повноцінно полювати на лося чи оленя, бо народилися та живуть в лабораторних умовах. У природі дитинчата від народження мають можливість спостерігати за батьками й вчитися в них правилам виживання.

До 8 тижнів вони були на грудному вигодовуванні, і після - почали годувати олениною, кониною, яловичиною та собачими кормами.

Як виглядають цуценята вовка жахливого (фото: colossal.com)

Зараз лютововки живуть на ділянці площею 2000 акрів у засекреченому місці, яке обгороджене парканом висотою у 3 метри. За цуценятами стежать працівники служби безпеки, а ще дрони та камери.

У компанії кажуть, що це підприємство було сертифіковане Американським гуманним товариством і зареєстроване в Міністерстві сільського господарства США.

Компанія Colossal сподівається, що ті самі технології, які допомогли створити лютововка, зможуть безпосередньо допомогти тваринам, які знаходяться під загрозою зникнення. Зараз у розробці вже створені клоновані червоні вовки, які під загрозою зникнення, у майбутньому - вовняний мамонт і тасманійський тигр.

Лютововки з "Гри престолів"

Лютововки - це величезні вовки, які фігурують у фантастичній сазі Джорджа Мартина "Пісня льоду та вогню", по якій знято серіал "Гра престолів". Лютововки зображені на гербі Старків, лордів північного з Семи королівств. У кожної дитини Едарда Старка був свій лютововк, зв'язаний з господарем особливим містичним зв'язком. Він знайшов шість лютововчат і зрозумів, що це важливий знак, бо у нього було шість дітей.

Призрак був у Джона Сноу, Лето - у Брана Старка, у Рікона Старка був Лахматий песик, У Робба Старка - Сірий Вітер. У Ар'ї Старк - Німерія, у Санси Старк - Леді.

У серіалі дитинчат лютововків зіграли собаки північної інуїтської породи. Ще на них дуже схожі щенята хаски.