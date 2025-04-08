Как в "Игре престолов": ученые возродили настоящих лютоволков, которые исчезли 10 тысяч лет назад (фото)

Как создали вымершее животное

Специалисты биотехнологического стартапа Colossal Biosciences объявили, что им удалось воссоздать ужасного волка (Aenocyon dirus) - dire wolf, лютоволк, который вымер примерно 12 500 лет назад.

Об этих животных известно, что самые большие экземпляры достигали высоты в плечевом поясе 97 сантиметров, длины 180 сантиметров и веса около 70 килограммов.

Для создания этого животного ученые выделили ДНК из окаменелых фрагментов, которые хранились в американских музеях. Затем они внесли в геном серого (обычного) волка всего 20 мутаций в 14 генов.

Эти изменения привели ко многим отличиям, включая белую шерсть, больший размер, мощные плечи, широкую голову, большие зубы и челюсти, мускулистые ноги и характерные вокализации - особый вой и скуление.

По сути, компания создала гибридный геном с помощью технологии CRISPR, что вырезать определенные варианты генов серого волка и заменить их чертами, которые имели лютоволки.

"Нет секрета в том, что в геноме это 99,9% серого волка. В научном сообществе будут споры о том, сколько генов нужно заменить, чтобы создать ужасного волка, но это на самом деле философский вопрос. Он содержит ген ужасного волка, и благодаря этим генам он больше похож на такого волка, чем что-либо, что мы видели за последние 13 000 лет. И это очень круто", - рассказал консультант Colossal, профессор эволюционной геномики Центра палеогенетики Стокгольмского университета Лав Дален.

Что известно о щенках Лютововкача

Эмбрионы были созданы в лабораторных условиях, а затем их поместили в матки двух суррогатных матерей-собак. Для этого были выбраны самые здоровые и самые большие по размерам.

В результате эксперимента родилось трое здоровых щенков, которые имеют черты ужасного волка. Два самца, которым уже по полгода и одна самка, которой три месяца. Ученые их назвали - Ромул, Рем (в честь вскормленных волчицей легендарных основателей Рима) и Кхалиси.

Щенки не совсем копия ужасного волка, но они имеют отдельные черты этого вида. Они уже весят больше обычного волка в таком возрасте и ожидается, что вес во взрослом возрасте достигнет 63 килограмм.

Внешне они очень похожи на своих предков, но по словам исследователей, на все 100% они никогда не смогут быть похожими на своих древних родственников, и в первую очередь - из-за условий жизни.

Например, они не смогут полноценно охотиться на лося или оленя, потому что родились и живут в лабораторных условиях. В природе детеныши с рождения имеют возможность наблюдать за родителями и учиться у них правилам выживания.

До 8 недель они были на грудном вскармливании, и после - начали кормить олениной, кониной, говядиной и собачьими кормами.

Как выглядят щенки волка ужасного (фото: colossal.com)

Сейчас лютоволки живут на участке площадью 2000 акров в засекреченном месте, которое огорожено забором высотой в 3 метра. За щенками следят сотрудники службы безопасности, а еще дроны и камеры.

В компании говорят, что это предприятие было сертифицировано Американским гуманным обществом и зарегистрировано в Министерстве сельского хозяйства США.

Компания Colossal надеется, что те же технологии, которые помогли создать лютоволка, смогут непосредственно помочь животным, которые находятся под угрозой исчезновения. Сейчас в разработке уже созданы клонированные красные волки, которые под угрозой исчезновения, в будущем - шерстяной мамонт и тасманийский тигр.

Лютоволки из "Игры престолов"

Лютоволки - это огромные волки, которые фигурируют в фантастической саге Джорджа Мартина "Песнь льда и огня", по которой снят сериал "Игра престолов". Лютоволки изображены на гербе Старков, лордов северного из Семи королевств. У каждого ребенка Эддарда Старка был свой лютоволк, связанный с хозяином особой мистической связью. Он нашел шесть лютоволков и понял, что это важный знак, потому что у него было шесть детей.

Призрак был у Джона Сноу, Лето - у Брана Старка, у Рикона Старка был Лохматый песик, у Робба Старка - Серый Ветер. У Арьи Старк - Нимерия, у Сансы Старк - Леди.

В сериале детенышей лютоволков сыграли собаки северной инуитской породы. Еще на них очень похожи щенки хаски.