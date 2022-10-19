Як готувати їжу та економити електрику: поради експерта

Укренерго закликає українців економити електроенергію в пікові години з 17 до 23. У цей період просять вмикати якомога менше енергозатратних приладів, серед яких найбільше кухонних.

Як готувати їжу, не витрачаючи багато електроенергії, розповів експерт у студії "Сніданку з 1+1".

Основний принцип кулінарної економії

Біолог та адвокат здоров'я Дар'я Озерна найперше радить все планувати

"Мій принцип такий, що я планую, що ми будемо їсти, що мені треба купити та виділяю час, коли я готую багато, різного та одночасно", - каже Дар'я. Таким чином ви використаєте якусь частину електроенергії, щоб не робити цього декілька разів поспіль.

Звичайно, багато енергії витратиться на обігрів самої духовки, наприклад, але це все одно економніше, ніж готувати всі страви окремо. Потім приготовану страву можна просто розігріти, що витратить набагато менше електрики.

Ще однією дієвою порадою є заморожування овочів на зиму. Зробіть заготівлю улюблених, щоб мати запас вітамінів навіть у холодну пору року. Це заощадить не лише електроенергію, а й гроші, адже ціни на свіжі овочі взимку часто кусаються.

Овочеві напівфабрикати - чудовий варіант на зиму (фото: Freepik)

Які прилади допоможуть зекономити?

Найкращими приладами для економного готування є:

духовка

мультиварка

мікрохвильовка

Найбільш ощадливою поверхнею вважають індукційну плиту, хоча це й досить дороге задоволення. Фахівець радить придивитися до мультиварок, адже в них можна приготувати велику кількість страв за менший проміжок часу, ніж на плиті.

Якщо готуєте на газовій плиті, ставте посуд так, щоб полум'я було чітко по центру та повністю закривалося місткістю. Таким чином каструля чи пательня буде повністю прогріватися та тепло не буде виходити дарма.

Ставте посуд на поверхню для приготування правильно (фото: Freepik)

Ще один лайфхак: готуйте все на одній поверхні. У результаті, окрім економії, доведеться мити менше посуду.

Мікрохвильовки витрачають багато енергії, але лише коли працюють, а це завжди геть малі проміжки часу. Тому розігрівати страву краще в ній. До речі, приготувати в мікрохвильовій печі також можна, проте тільки невелику страву.

Найбільшим "пожирачем" електроенергії на кухні є холодильник старої моделі, який не можна розморожувати. До слова робіть це регулярно, адже зайвий лід на стінках мотає зайві кіловати.

Який вид приготування збереже найбільше користі?

Експерт каже, що найкориснішим буде тушкування страви.

"Готуйте печеню, в якій є все: і овочі, і щось білкове, і картопля. Смачно це робити з сочевицею. Все добре поєднується. Так само з усім дружить риба", - каже Дар'я.

Якщо у вас немає плити або проблеми з газопостачанням, придбайте туристичний пальник. У ньому можна безпечно вдома скип'ятити воду та приготувати щось мінімальне.

Додаткові поради з оптимізації часу приготування їжі: