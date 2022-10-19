Как готовить еду и экономить электричество: советы эксперта

Укрэнерго призывает украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы с 17 до 23. В этот период просят включать как можно меньше энергозатратных приборов, среди которых больше всего кухонных.

Как готовить еду, не тратя много электроэнергии, рассказал эксперт в студии "Завтрака с 1+1".

Основной принцип кулинарной экономии

Биолог и адвокат здоровья Дарья Озерна первым делом советует все планировать

"Мой принцип таков, что я планирую, что мы будем есть, что мне нужно купить и выделяю время, когда я готовлю много, разного и одновременно", - говорит Дарья. Таким образом, вы используете какую-то часть электроэнергии, чтобы не делать этого несколько раз подряд.

Конечно, много энергии потратится на обогрев самой духовки, например, но это все равно экономнее, чем готовить все блюда по отдельности. Затем приготовленное блюдо можно просто разогреть, что потратит гораздо меньше электричества.

Еще одним действенным советом является замораживание овощей на зиму. Сделайте заготовку любимых, чтобы иметь запас витаминов даже в холодное время года. Это сэкономит не только электроэнергию, но и деньги, ведь цены на свежие овощи зимой часто кусаются.

Овощные полуфабрикаты - отличный вариант на зиму (фото: Freepik)

Какие приборы помогут сэкономить?

Лучшие приборы для экономного приготовления:

духовка

мультиварка

микроволновка

Наиболее бережливой поверхностью считают индукционную плиту, хотя это довольно дорогое удовольствие. Специалист советует присмотреться к мультиваркам, ведь в них можно приготовить большое количество блюд за меньший промежуток времени, чем на плите.

Если вы готовите на газовой плите, ставьте посуду так, чтобы пламя было четко по центру и полностью закрывалось емкостью. Таким образом, кастрюля или сковорода будет полностью прогреваться и тепло не будет выходить даром.

Ставьте посуду на поверхность для приготовления правильно (фото: Freepik)

Еще один лайфхак: готовьте все на одной поверхности. В результате кроме экономии, придется мыть меньше посуды.

Микроволновки тратят много энергии, но только когда работают, а это всегда очень малые промежутки времени. Поэтому разогревать блюдо лучше в нем. Кстати, приготовить в микроволновке тоже можно, однако только небольшое блюдо.

Самым большим "пожирателем" электроэнергии на кухне является холодильник старой модели, который нельзя размораживать. К слову, делайте это регулярно, ведь лишний лед на стенках мотает лишние киловатты.

Какой вид приготовления сохранит больше пользы?

Эксперт говорит, что наиболее полезным будет тушение блюда.

"Готовьте жаркое, в котором есть все: и овощи, и что-то белковое, и картофель. Вкусно это делать с чечевицей. Все хорошо сочетается. Так же со всем дружит рыба", - говорит Дарья.

Если у вас нет плиты или проблемы с газоснабжением, приобретите туристическую горелку. В ней можно безопасно дома вскипятить воду и приготовить что-нибудь минимальное.

Дополнительные советы по оптимизации времени приготовления пищи: