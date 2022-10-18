Дешево і сердито: які напівфабрикати треба завжди мати вдома

Тут на допомогу поспішають заморожені продукти, які є в кожному супермаркеті. Їх можна використовувати для приготування корисних недорогих страв.

Про це повідомляють на сайті Daily Mail.

Чи зберігають напівфабрикати користь?

Заморожені продукти часто значно дешевші, оскільки вони мають набагато довший термін зберігання, а це означає, що супермаркети можуть закуповувати їх оптом, не побоюючись, що непродані продукти потраплять у смітник.

"Заморожена їжа часто може бути поживнішою, ніж свіжа", - каже дієтолог доктор Сара Шенкер.

Усе через те, що більшість свіжих фруктів і овочів збирають до того, як вони дозріють, і зберігають, а потім обробляють, щоб вони могли дозріти під час транспортування. Але в результаті це дає їм менше часу для розвитку повного спектра вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

"Однак фрукти та овочі, призначені для заморожування, збирають на піку стиглості, коли вони найбільш поживні, і негайно заморожують, щоб вони зберегли свої поживні речовини", - пояснює лікар.

Заморожені фрукти та овочі зберігають свою користь (фото: Freepik)

На які заморожені продукти звернути увагу?

Індичий фарш

Це м’ясо багате білком і є чудовим джерелом поживних речовин, включаючи вітаміни B3 і B12, B6, а також селен і цинк. Індичка також є хорошим джерелом амінокислоти триптофану, яку організм використовує для виробництва гормонів серотоніну та мелатоніну.

Фарш з індичої грудки зазвичай містить менше жиру, ніж яловичий фарш.

Кулінарна порада: м'ясний фарш ви можете замінити на рослинний. І хоча в ньому трохи менше білка, він містить більше клітковини. За бажанням розморозьте свій фарш на ніч у холодильнику, хоча в деяких рецептах його можна приготувати із замороженого.

Риба

Будь-яка біла риба має низький вміст жиру, калорій і надзвичайно високий вміст білка. До того ж це важливе джерело йоду, необхідного для здоров’я щитоподібної залози та мозку.

Риба також містить такі мінерали, як цинк, і є гарним джерелом вітаміну B6, який допомагає зменшити запалення.

Шукайте заморожений лосось, який може бути трохи дорожчим, але містить додаткові омега-3, які корисні для здоров’я серця та мають протизапальну дію, що може полегшити біль у суглобах.

Кулінарна порада: вибирайте звичайну рибу без панірування, яка є кориснішою та її часто можна готувати із замороженої форми без необхідності розморожування.

Соєві боби

Це одне з небагатьох рослинних джерел високоякісного білка. Подібно до м’яса, соєві боби містять усі незамінні амінокислоти та є гарним джерелом вітамінів і мінералів, включаючи залізо, магній, фосфор, калій і мідь.

Білок, антиоксиданти та клітковина в соєвих бобах можуть допомогти знизити рівень холестерину. Вони містять рослинні сполуки, які можуть полегшити симптоми менопаузи, покращити здоров’я кісток у літніх жінок і знизити ризик гормонального раку.

Кулінарна порада: замінюйте горох на соєві боби в будь-якій страві, щоб підвищити рівень білка.

Шпинат

Шпинат на 90 відсотків складається з води, але він є хорошим джерелом бета-каротину, заліза та кальцію. Він також містить рослинні сполуки з потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Дослідження пов’язують споживання шпинату зі зниженням рівня стресу клітин, здоров’ям очей, зниженням кров’яного тиску та зниженням ризику раку.

Кулінарна порада: смак шпинату зникає, коли ви додаєте його до страв. А це означає, що ви можете додавати шпинат, щоб збільшити вміст поживних речовин, і навіть найбільші гурмани його не помітять.