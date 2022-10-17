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"Укренерго" попередило про можливі відключення е/е після атак на енергооб'єкти

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 12:52
"Укренерго" попередило про можливі відключення е/е після атак на енергооб'єкти Фото: відключення електроенергії можливе через влучання в енергооб'єкти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Диспетчерський центр "Укренерго" може ухвалити рішення застосувати графіки відключення електроенергії. Пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається в повідомленні, внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України. Ремонтні бригади "Укренерго"працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою.

"Проте, Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень", - заявили в прес-службі.

В "Укренерго" закликали дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії в Україні розпочалися 10 жовтня після масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Проте останнім часом ситуація стабілізувалася і графіки не застосовувалися.

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