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Кипячение воды в микроволновке: медики рассказали, насколько это безопасно

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 13:30
Кипячение воды в микроволновке: медики рассказали, насколько это безопасно
Можно ли кипятить воду в микроволновке (Фото: freepik)

Эксперты рассказали, насколько безопасно использование микроволновки для кипячения воды

Микроволновая печь стала универсальным помощником на любой кухне. Однако ученые и медики продолжают вести дискуссии о том, насколько безопасно использовать ее ежедневно и в каких целях.

Одним из частых вопросов, который волнует пользователей микроволновки, о том, можно ли кипятить воду. Врачи ответили, можно ли для этого использовать микроволновую печь, пишет издание Medic.ua.

Как показывают различные исследования, направленные на то, как разные температуры микроволн влияют на особенности воды, микроволновая печь способна нагревать воду до состояния кипения. Однако электромагнитные волны в микроволновой печи нагревают молекулы воды в случайных местах, а это значит, что, когда вода не нагревается слишком долго, под слоем более холодной воды могут возникать участки кипятка.

Поэтому важно перемешивать воду перед употреблением после такого нагревания. Также стоит пользоваться специальными емкостями для микроволновой печи, которые не несут угрозы здоровью человека. Для лучшего контроля температуры воды следует все-таки использовать другие способы нагрева.

Как отмечают ученые, влияние микроволн на здоровье остается спорным и на данный момент нет убедительных доказательств того, что эти волны имеют канцерогенное действие. Это значит, что приготовление пищи и нагревание еды и воды в микроволновке является безопасным для здоровья.

Как правильно кипятить воду в микроволновке:

  • Всегда берите посуду, которая предназначена для использования в микроволновой печи. Стеклянные и керамические емкости для этого подходят лучше всего.
  • Не накрывайте и не закрывайте емкости, в которых греется вода.
  • Чтобы избежать перегрева воды, поместите в нее неметаллический предмет, например, палочку для еды.
  • Нагревайте воду в несколько этапов. Перемешивайте воду каждые 1-2 минуты, пока она не закипит.
  • Аккуратно вынимайте емкость из микроволновки. Используйте специальные прихватки, чтобы избежать ожогов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя разогревать в микроволновой печи.

А также рассказывали о том, что эксперты рассказали, как вернуть деньги за некачественный товар купленный на рынке.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины здоровая едасоветы
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