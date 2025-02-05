Samsung розробляє телефон із потрійним складанням: що відомо про новий гаджет

Samsung випускає складані смартфони з 2019 року, але ми досі не побачили складаний iPhone від Apple. Чутки припускають, що перший такий iPhone може вийти в 2026 або 2027 році, але на той час Samsung ще більше просунеться в розробці складаних пристроїв.

Про те, що вже відомо про новий смартфон-трансформер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаній з продукцією Apple.

Що відомо про майбутній смартфон

На даний момент у Samsung є два складаних смартфони - Galaxy Fold і Galaxy Flip, які складаються по-різному. Galaxy Fold розкривається горизонтально, як книга, а Flip - вертикально. За чутками, компанія працює над ще одним складаним пристроєм із потрійним згином.

Про розробку такого гаджета ходять чутки вже давно, а Samsung навіть натякала на нього як на "багаторозсувний" пристрій під час презентації Unpacked.

Однак цього тижня з'явилися нові подробиці. Як зазначає GSMArena, Samsung може назвати новинку Galaxy G Fold, що зробить її окремою лінійкою, яка відрізнятиметься від наявних Z Fold.

Очікується, що тричі складаний смартфон розгорнеться в повноцінний 10-дюймовий екран, що значно перевершить нинішній флагманський Z Fold6, який у розкладеному вигляді має 7,6 дюйма, а Z Flip6 - 6,7 дюйма.

Samsung не стане першою компанією, що випустила подібний пристрій - Huawei вже представила Mate XT Ultimate. Однак його ціна становить 2800 доларів. Таким чином, Samsung зможе стати першим брендом, який виведе тричі складаний пристрій на міжнародний ринок за межами Китаю.

Традиційно Samsung анонсує складані смартфони в липні, і є ймовірність, що новинку буде представлено вже цього року із запуском на початку 2026 року.

Якщо тричі складаний смартфон від Samsung вийде на початку 2026 року, він обжене Apple, чий перший складаний гаджет, за чутками, з'явиться не раніше того ж року.

Станом на 2024 рік Apple нібито розробляла складаний iPhone із дизайном, схожим на Galaxy Z Flip, тобто з вертикальним згином. Такий пристрій, імовірно, буде порівнянний за розміром з iPhone 16 Pro Max, але зможе складатися навпіл для більшої компактності.