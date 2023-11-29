Як давати дитині солодощі, щоб це не шкодило її здоров'ю: поради від педіатра

Надмірне споживання дитиною солодощів призводить до ряду проблем зі здоров'ям - розвивається карієс, збільшується ризик появи зайвої ваги та погіршується якість сну. Хоч як би батьки не старались, але повністю виключити солодощі із раціону малюка не вдасться. Втім є певні правила, які допоможуть споживати смаколики без шкоди для здоров'я дитини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію педіатра Ігоря Мельника в Instagram.
Завжди пам'ятайте про те, що дитина має їсти солодощі у помірних кількостях. Не давайте малюку їх кожен день і контролюйте порції. Вчіть дитину поважати своє здоров'я.
Не використовуйте солодощі у якості нагороди чи засобу заспокоєння дитини. Це може створити негативну асоціацію з їжею і сприяти розвитку шкідливих харчових звичок.
Якщо діти бачать, що ви також помірно споживаєте солодощі і робите це у рамках здорового харчування, то скоріш за все вони будуть з вас брати приклад.
Віддавайте перевагу натуральним і не жирним солодощам. Вони містять менше доданого цукру і штучних фарбників, що робить їх більш безпечними для дітей.
Солодощі найкраще їсти вранці та вдень, але не варто давати їх дитині ввечері. Це допоможе уникнути проблем зі сном та зайвими калоріями, які можуть відкладатись у вигляді жирових клітин.
Розмовляйте з дитиною про важливість самоконтролю і пояснюйте їй, що надмірне споживання солодощів шкодить її здоров'ю. Допомагайте їй розвивати навички помірності.
Пропонуйте дітям свіжі фрукти та ягоди, як альтернативу солодощам. Вони можуть бути не менш смачними, при цьому набагато кориснішими.
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