Як давати дитині солодощі, щоб це не шкодило її здоров'ю: поради від педіатра

Помірна порція

Завжди пам'ятайте про те, що дитина має їсти солодощі у помірних кількостях. Не давайте малюку їх кожен день і контролюйте порції. Вчіть дитину поважати своє здоров'я.

Не винагороджуйте дитину солодощами

Не використовуйте солодощі у якості нагороди чи засобу заспокоєння дитини. Це може створити негативну асоціацію з їжею і сприяти розвитку шкідливих харчових звичок.

Будьте прикладом для дитини

Якщо діти бачать, що ви також помірно споживаєте солодощі і робите це у рамках здорового харчування, то скоріш за все вони будуть з вас брати приклад.

Вибирайте якісні солодощі

Віддавайте перевагу натуральним і не жирним солодощам. Вони містять менше доданого цукру і штучних фарбників, що робить їх більш безпечними для дітей.

Стежте за часом, коли дитина їсть солодощі

Солодощі найкраще їсти вранці та вдень, але не варто давати їх дитині ввечері. Це допоможе уникнути проблем зі сном та зайвими калоріями, які можуть відкладатись у вигляді жирових клітин.

Вчіть дитину самоконтролю

Розмовляйте з дитиною про важливість самоконтролю і пояснюйте їй, що надмірне споживання солодощів шкодить її здоров'ю. Допомагайте їй розвивати навички помірності.

Пропонуйте альтернативи солодощам

Пропонуйте дітям свіжі фрукти та ягоди, як альтернативу солодощам. Вони можуть бути не менш смачними, при цьому набагато кориснішими.