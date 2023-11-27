Чи справді у дитячих магазинних продуктах немає цукру: це важливо знати батькам

Позначки на продуктах "без доданого цукру", "на фруктозі", "для дітей" ще нічого не означають. Варто дивитися на склад та знати норму цукру, яку рекомендують вживати дітям, щоб уникнути проблем зі здоров’ям малюка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram медичної спільноти "Svij.doc".

Чи можна дітям їсти доданий цукор

У Центрі з контролю захворювань (CDC) та Американській академії педіатрії (ААР) зазначили, що дітям:

від 2-ох років треба менше 25 г (приблизно 6 ч.л) доданого цукру на день

дітям до 2-ох років доданий цукор варто взагалі уникати

Доданий цукор - це ті інгредієнти, які виробники додають у дитяче харчування, крім того цукру, що вже є, наприклад, у молоці.

Експерти розповіли, що потрібно шукати у складі дитячих продуктів, навіть якщо на них написано "без цукру", адже виробники таким чином маскують цукор. Зверніть увагу на такі компоненти:

мед

﻿﻿фруктоза, фруктозний сироп

глюкоза, глюкозний сироп

глюкозно-фруктозний сироп

концентрат фруктового соку, нектар, фреш

кукурудзяний сироп

Чому дітям не варто вживати цукор

Дітям до 2 років потрібні поживні речовини для росту та розвитку.

Якщо дитина вживає багато цукровмісних продуктів - цукор "витісняє" їжу із корисними компонентами. Коли малюк їсть занадто солодку їжу, потім він може відмовитися від нібито несолодких продуктів.

До того цукор збільшує ризик карієсу в дітей. Надмірна кількість цукру збільшує ризик зайвої ваги й ожиріння, підвищує ризик розвитку діабету II типу, підвищеного холестерину та серцево-судинних захворювань.

Скільки доданого цукру у дитячих продуктах (фото: instagram.com/sviy.doc)