Лікар розказала, чи насправді мандарини корисні для дітей
Мандарини - це популярний фрукт, але чи можна його давати маленьким дітям?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію педіатра Дарини Власенко в Instagram.
Коли мандарини можна давати дітям
Мандарини, оскільки вони небезпечні в плані задухи і повинні бути нарізані на дрібні шматочки, які маленьким діткам складно взяти, найкраще вводити у віці близько 9 місяців, коли розвивається щипцеподібна хватка.
Хоча деякі мандарини не мають кісточок завдяки гібридизації, на ринку все ще є багато сортів із насінням. Обов’язково видаліть його перед подачею.
Чи корисні мандарини для немовлят?
Мандарини містять багато вітаміну С, який зміцнює імунну систему дитини та сприяє засвоєнню заліза з рослинних продуктів, таких як квасоля, сочевиця, горіхи та насіння.
Мандарини також містять вітаміни групи B (включаючи фолієву кислоту), велику кількість бета-каротину (який перетворюється на вітамін A) і багато інших корисних рослинних поживних речовин, таких як каротиноїди та феноли. Ці поживні речовини разом сприяють здоровому росту, розвитку та зору
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М’якоть також містить клітковину для підтримки здоров’я кишечника. Ба більше, мандарини містять особливий каротиноїд під назвою бета-криптоксантин, який має антиоксидантну, протиракову та протизапальну дію (і багато іншого).
Чи є мандарини небезпекою задухи для немовлят
Так. Частини цитрусових (якщо залишилися в навколишній оболонці) і насіння небезпечні для немовлят і дітей. Щоб мінімізувати ризик, відріжте м’якоть мандарина від кожури та подавайте шматочки розміром укусу.
Зауважте, що соковиті фрукти, як мандарини, можуть викликати сильний кашель, коли дитина навчиться їх їсти. Це пов’язано з тим, що сік виділяється з фруктів під тиском, що немовлятам може бути важко навчитися справлятися.
Хоча це, як правило, не викликає занепокоєння та вирішується з практикою та часом, будьте готові до кашлю та блювоти.
До речі, мандарини не є поширеним алергеном, це міф!
До речі, в Україну завезли отруйні єгипетські мандарини.
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