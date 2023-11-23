Лікар розказала, чи насправді мандарини корисні для дітей

Мандарини - це популярний фрукт, але чи можна його давати маленьким дітям?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Коли мандарини можна давати дітям

Мандарини, оскільки вони небезпечні в плані задухи і повинні бути нарізані на дрібні шматочки, які маленьким діткам складно взяти, найкраще вводити у віці близько 9 місяців, коли розвивається щипцеподібна хватка.

Хоча деякі мандарини не мають кісточок завдяки гібридизації, на ринку все ще є багато сортів із насінням. Обов’язково видаліть його перед подачею.

Чи корисні мандарини для немовлят?

Мандарини містять багато вітаміну С, який зміцнює імунну систему дитини та сприяє засвоєнню заліза з рослинних продуктів, таких як квасоля, сочевиця, горіхи та насіння.

Мандарини також містять вітаміни групи B (включаючи фолієву кислоту), велику кількість бета-каротину (який перетворюється на вітамін A) і багато інших корисних рослинних поживних речовин, таких як каротиноїди та феноли. Ці поживні речовини разом сприяють здоровому росту, розвитку та зору

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М’якоть також містить клітковину для підтримки здоров’я кишечника. Ба більше, мандарини містять особливий каротиноїд під назвою бета-криптоксантин, який має антиоксидантну, протиракову та протизапальну дію (і багато іншого).

Чи є мандарини небезпекою задухи для немовлят

Так. Частини цитрусових (якщо залишилися в навколишній оболонці) і насіння небезпечні для немовлят і дітей. Щоб мінімізувати ризик, відріжте м’якоть мандарина від кожури та подавайте шматочки розміром укусу.

Зауважте, що соковиті фрукти, як мандарини, можуть викликати сильний кашель, коли дитина навчиться їх їсти. Це пов’язано з тим, що сік виділяється з фруктів під тиском, що немовлятам може бути важко навчитися справлятися.

Хоча це, як правило, не викликає занепокоєння та вирішується з практикою та часом, будьте готові до кашлю та блювоти.

До речі, мандарини не є поширеним алергеном, це міф!