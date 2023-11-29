Как давать ребенку сладости, чтобы это не вредило его здоровью: советы от педиатра

Чрезмерное потребление ребенком сладостей приводит к ряду проблем со здоровьем - развивается кариес, увеличивается риск появления лишнего веса и ухудшается качество сна. Как бы родители ни старались, но полностью исключить сладости из рациона малыша не удастся. Но есть определенные правила, которые помогут употреблять вкусности без вреда для здоровья ребенка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию педиатра Игоря Мельника в Instagram.
Всегда помните о том, что ребенок должен есть сладости в умеренных количествах. Не давайте малышу их каждый день и контролируйте порции. Учите ребенка уважать свое здоровье.
Не используйте сладости в качестве награды или средства успокоения ребенка. Это может создать отрицательную ассоциацию с едой и способствовать развитию вредных пищевых привычек.
Если дети видят, что вы также умеренно употребляете сладости и делаете это в рамках здорового питания, то, скорее всего, они будут с вас брать пример.
Отдавайте предпочтение натуральным и не жирным сладостям. Они содержат меньше добавленного сахара и искусственных красителей, что делает их более безопасными для детей.
Сладости лучше есть утром и днем, но не стоит давать их ребенку вечером. Это поможет избежать проблем со сном и лишними калориями, которые могут откладываться в виде жировых клеток.
Разговаривайте с ребенком о важности самоконтроля и объясняйте ему, что чрезмерное потребление сладостей вредит его здоровью. Помогайте ему развивать навыки умеренности.
Предлагайте детям свежие фрукты и ягоды, как альтернативу сладостям. Они могут быть не менее вкусными, при этом гораздо более полезными.
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