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Як будуть працювати ТРЦ на Різдво і Новий рік: точний графік

Україна, Субота 23 грудня 2023 14:08
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Як будуть працювати ТРЦ на Різдво і Новий рік: точний графік Графік роботи ТРЦ Києва на Різдво і Новий рік (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Графік банків, поштових відділень, магазинів ТРЦ може змінюватися на період новорічних свят. Робочі дня роблять коротшими чи дають співробітникам додаткові вихідні.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало інформацію про графіки роботи на свята найпопулярніших ТРЦ України.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: коментарі співробітників Respublika Park і Gulliver, сайти та соціальні мережі ТРЦ.

Київ

Respublika Park

У ТРЦ нам повідомили, що працюватимуть за таким графіком:

  • 24 грудня - з 10:00 до 21:00
  • 25 грудня - у звичному режимі
  • 31 грудня - з 10:00 до 20:00
  • 1 січня - з 12:00 до 20:00

Lavina Mall

У святковий період ТРЦ працюватиме за дещо зміненим графіком. ТРЦ "Lavina" працюватиме:

  • 24 грудня - з 10:00 до 21:00
  • 31 грудня - з 10:00 до 20:00
  • 1 січня - з 12:00 до 22:00

Парк розваг Galaxy працюватиме:

  • 24 грудня - з 10:00 до 21:00
  • 31 грудня - з 10:00 до 20:00
  • 1 січня - з 12:00 до 22:00

Супермаркет "Сільпо" працюватиме:

  • 24 та 31 грудня - з 09:00 до 23:00
  • 1 січня - з 10:00 до 23:00

З 2 січня ТРЦ, усі магазини та парк розваг працюватимуть у звичному режимі.

Dream Town

  • 24 грудня - 10:00-21:00
  • 31 грудня - 10:00-21:00
  • 1 січня DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30

Всі інші дні у грудні та січні DREAM працює за графіками:

  • DREAM yellow - 10:00-22:00
  • DREAM berry - 10:00-21:30

Детальний графік роботи магазинів та закладів у святкові дні в обох ТРЦ дивіться за посиланням.

Gulliver

В інформаційному відділі нам розповіли, що 25 і 31 грудня ТРЦ працюватиме з 08:00 до 20:00, 24 грудня - до 22:00. 26 грудня та 1 січня відвідувачі можуть приходити з 12:00 до 22:00.

Львів

Victoria Gardens

Графік роботи Victoria Gardens у зимовий період такий:

Торгова галерея:

  • 24 грудня - 10:00-19:00
  • 25 грудня - 12:00-21:00
  • 31 грудня - 10:00-19:00
  • 1 січня - 12:00-21:00

Супермаркет "Сільпо":

  • 24 грудня - 08:00-21:00
  • 25 грудня - 09:00-23:00
  • 31 грудня - 08:00-22:00
  • 1 січня - 10:00-23:00

Papashon:

  • 24 грудня - 10:00-20:00
  • 25 грудня - 12:00-23:00
  • 31 грудня - 10:00-20:00
  • 1 січня - 12:00-23:00

Як будуть працювати ТРЦ на Різдво і Новий рік: точний графік

King Cross Leopolis

Ковзанка:

  • 24 грудня - 10:00-18:00
  • 25 грудня - 12:00-21-00
  • 31 грудня - 10:00-18:00
  • 1 січня - 12:00-21:00

Торгова галерея:

  • 24 грудня - 10:00-18:00
  • 25 грудня - вихідний
  • 31 грудня - 10:00-18:00
  • 1 січня - 12:00-21:00

Гіпермаркет Ашан:

  • 24 грудня - 8:00-19:00
  • 25 грудня - 10:00-20:00
  • 31 грудня - 8:00-19:00
  • 1 січня - 11:00-20:00

FLY KIDS:

  • 24 грудня - 10:00-18:00
  • 25 грудня - вихідний
  • 31 грудня - 10:00-18:00
  • 1 січня - 12:00-21:00

Планета Кіно:

  • 24 грудня - 10:00-18:00
  • 25 грудня - 12:00-22:00
  • 31 грудня - 10:00-18:00
  • 01 січня - 12:00-22:00

Як будуть працювати ТРЦ на Різдво і Новий рік: точний графік

Одеса

Рів'єра

Під час святкового періоду Riviera Shopping City працюватиме за зміненим графіком.

24 грудня:

  • торгова галерея - з 10:00 до 19:00
  • Auchan - з 8:30 до 20:00
  • Jysk - з 10:00 до 17:00
  • Leroy Merlin - з 08:00 до 18:00
  • Multiplex - з 10:00 до 22:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 10:00 до 19:00
  • безкоштовний маршрут №1 - з Riviera о 20:30
  • безкоштовний маршрут №2 - з Riviera о 20:15

25 грудня:

  • торгова галерея - з 12:00 до 21:00
  • Auchan - з 10:00 до 22:00
  • Jysk - вихідний
  • Leroy Merlin - з 09:00 до 21:00
  • Multiplex - з 10:00 до 22:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 12:00 до 21:00
  • безкоштовний маршрут №1 і №2 - у звичному режимі

31 грудня:

  • торгова галерея - з 10:00 до 18:00
  • Auchan - з 8:30 до 20:00
  • Jysk - з 10:00 до 18:00
  • Leroy Merlin - з 08:00 до 18:00
  • Multiplex - з 10:00 до 20:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 10:00 до 18:00
  • безкоштовний маршрут №1 - з Riviera о 18:30
  • безкоштовний маршрут №2 - з Riviera о 20:15

1 січня:

  • торгова галерея - вихідний
  • Auchan - з 11:00 до 20:00
  • Jysk - вихідний
  • Leroy Merlin - з 10:00 до 19:00
  • Multiplex - з 12:00 до 22:00
  • McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 12:00 до 21:00
  • безкоштовний маршрут №1 та №2 - вихідний

2 січня:

  • торгова галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - у звичному режимі
  • Leroy Merlin - з 09:00 до 21:00
  • безкоштовний маршрут №1 та №2 - у звичному режимі

6 січня:

  • торгова галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - у звичному режимі
  • Auchan - з 8:30 до 21:00
  • безкоштовний маршрут №1 та №2 - у звичному режимі

Раніше ми розповідали, як і коли дивитися різдвяні богослужіння 2023 в Україні.

Читайте також, як будуть працювати банки, магазини та пошта на Різдво і Новий рік.

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