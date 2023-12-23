Як будуть працювати ТРЦ на Різдво і Новий рік: точний графік
Графік банків, поштових відділень, магазинів ТРЦ може змінюватися на період новорічних свят. Робочі дня роблять коротшими чи дають співробітникам додаткові вихідні.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало інформацію про графіки роботи на свята найпопулярніших ТРЦ України.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: коментарі співробітників Respublika Park і Gulliver, сайти та соціальні мережі ТРЦ.
Київ
Respublika Park
У ТРЦ нам повідомили, що працюватимуть за таким графіком:
- 24 грудня - з 10:00 до 21:00
- 25 грудня - у звичному режимі
- 31 грудня - з 10:00 до 20:00
- 1 січня - з 12:00 до 20:00
Lavina Mall
У святковий період ТРЦ працюватиме за дещо зміненим графіком. ТРЦ "Lavina" працюватиме:
- 24 грудня - з 10:00 до 21:00
- 31 грудня - з 10:00 до 20:00
- 1 січня - з 12:00 до 22:00
Парк розваг Galaxy працюватиме:
- 24 грудня - з 10:00 до 21:00
- 31 грудня - з 10:00 до 20:00
- 1 січня - з 12:00 до 22:00
Супермаркет "Сільпо" працюватиме:
- 24 та 31 грудня - з 09:00 до 23:00
- 1 січня - з 10:00 до 23:00
З 2 січня ТРЦ, усі магазини та парк розваг працюватимуть у звичному режимі.
Dream Town
- 24 грудня - 10:00-21:00
- 31 грудня - 10:00-21:00
- 1 січня DREAM yellow - 11:00-22:00, DREAM berry - 11:00-21:30
Всі інші дні у грудні та січні DREAM працює за графіками:
- DREAM yellow - 10:00-22:00
- DREAM berry - 10:00-21:30
Детальний графік роботи магазинів та закладів у святкові дні в обох ТРЦ дивіться за посиланням.
Gulliver
В інформаційному відділі нам розповіли, що 25 і 31 грудня ТРЦ працюватиме з 08:00 до 20:00, 24 грудня - до 22:00. 26 грудня та 1 січня відвідувачі можуть приходити з 12:00 до 22:00.
Львів
Victoria Gardens
Графік роботи Victoria Gardens у зимовий період такий:
Торгова галерея:
- 24 грудня - 10:00-19:00
- 25 грудня - 12:00-21:00
- 31 грудня - 10:00-19:00
- 1 січня - 12:00-21:00
Супермаркет "Сільпо":
- 24 грудня - 08:00-21:00
- 25 грудня - 09:00-23:00
- 31 грудня - 08:00-22:00
- 1 січня - 10:00-23:00
Papashon:
- 24 грудня - 10:00-20:00
- 25 грудня - 12:00-23:00
- 31 грудня - 10:00-20:00
- 1 січня - 12:00-23:00
King Cross Leopolis
Ковзанка:
- 24 грудня - 10:00-18:00
- 25 грудня - 12:00-21-00
- 31 грудня - 10:00-18:00
- 1 січня - 12:00-21:00
Торгова галерея:
- 24 грудня - 10:00-18:00
- 25 грудня - вихідний
- 31 грудня - 10:00-18:00
- 1 січня - 12:00-21:00
Гіпермаркет Ашан:
- 24 грудня - 8:00-19:00
- 25 грудня - 10:00-20:00
- 31 грудня - 8:00-19:00
- 1 січня - 11:00-20:00
FLY KIDS:
- 24 грудня - 10:00-18:00
- 25 грудня - вихідний
- 31 грудня - 10:00-18:00
- 1 січня - 12:00-21:00
Планета Кіно:
- 24 грудня - 10:00-18:00
- 25 грудня - 12:00-22:00
- 31 грудня - 10:00-18:00
- 01 січня - 12:00-22:00
Одеса
Рів'єра
Під час святкового періоду Riviera Shopping City працюватиме за зміненим графіком.
24 грудня:
- торгова галерея - з 10:00 до 19:00
- Auchan - з 8:30 до 20:00
- Jysk - з 10:00 до 17:00
- Leroy Merlin - з 08:00 до 18:00
- Multiplex - з 10:00 до 22:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 10:00 до 19:00
- безкоштовний маршрут №1 - з Riviera о 20:30
- безкоштовний маршрут №2 - з Riviera о 20:15
25 грудня:
- торгова галерея - з 12:00 до 21:00
- Auchan - з 10:00 до 22:00
- Jysk - вихідний
- Leroy Merlin - з 09:00 до 21:00
- Multiplex - з 10:00 до 22:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 12:00 до 21:00
- безкоштовний маршрут №1 і №2 - у звичному режимі
31 грудня:
- торгова галерея - з 10:00 до 18:00
- Auchan - з 8:30 до 20:00
- Jysk - з 10:00 до 18:00
- Leroy Merlin - з 08:00 до 18:00
- Multiplex - з 10:00 до 20:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 10:00 до 18:00
- безкоштовний маршрут №1 - з Riviera о 18:30
- безкоштовний маршрут №2 - з Riviera о 20:15
1 січня:
- торгова галерея - вихідний
- Auchan - з 11:00 до 20:00
- Jysk - вихідний
- Leroy Merlin - з 10:00 до 19:00
- Multiplex - з 12:00 до 22:00
- McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - з 12:00 до 21:00
- безкоштовний маршрут №1 та №2 - вихідний
2 січня:
- торгова галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - у звичному режимі
- Leroy Merlin - з 09:00 до 21:00
- безкоштовний маршрут №1 та №2 - у звичному режимі
6 січня:
- торгова галерея, Auchan, Jysk, Multiplex, McDonalds, KFC, Chin Chin і фудкорт - у звичному режимі
- Auchan - з 8:30 до 21:00
- безкоштовний маршрут №1 та №2 - у звичному режимі
Раніше ми розповідали, як і коли дивитися різдвяні богослужіння 2023 в Україні.
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