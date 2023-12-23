Як будуть працювати ТРЦ на Різдво і Новий рік: точний графік

Графік банків, поштових відділень, магазинів ТРЦ може змінюватися на період новорічних свят. Робочі дня роблять коротшими чи дають співробітникам додаткові вихідні.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: коментарі співробітників Respublika Park і Gulliver, сайти та соціальні мережі ТРЦ.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало інформацію про графіки роботи на свята найпопулярніших ТРЦ України.

Під час святкового періоду Riviera Shopping City працюватиме за зміненим графіком.

Графік роботи Victoria Gardens у зимовий період такий: Торгова галерея:

В інформаційному відділі нам розповіли, що 25 і 31 грудня ТРЦ працюватиме з 08:00 до 20:00, 24 грудня - до 22:00. 26 грудня та 1 січня відвідувачі можуть приходити з 12:00 до 22:00.

Детальний графік роботи магазинів та закладів у святкові дні в обох ТРЦ дивіться за посиланням.

Всі інші дні у грудні та січні DREAM працює за графіками:

З 2 січня ТРЦ, усі магазини та парк розваг працюватимуть у звичному режимі.

У святковий період ТРЦ працюватиме за дещо зміненим графіком. ТРЦ "Lavina" працюватиме:

У ТРЦ нам повідомили, що працюватимуть за таким графіком:

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