Как будут работать ТРЦ на Рождество и Новый год: точный график

График банков, почтовых отделений, магазинов ТРЦ может меняться на период новогодних праздников. Рабочие дни делают короче или дают сотрудникам дополнительные выходные.

В ходе подготовки материала использовались источники: комментарии сотрудников Respublika Park и Gulliver, сайты и социальные сети ТРЦ.

РБК-Украина (проект Styler) собрало информацию о графиках работы на праздники самых популярных ТРЦ Украины.

Во время праздничного периода Riviera Shopping City будет работать по измененному графику.

График работы Victoria Gardens в зимний период такой: Торговая галерея:

В информационном отделе нам рассказали, что 25 и 31 декабря ТРЦ будет работать с 08:00 до 20:00, 24 декабря - до 22:00. 26 декабря и 1 января посетители могут приходить с 12:00 до 22:00.

Подробный график работы магазинов и заведений в праздничные дни у обоих ТРЦ смотрите по ссылке.

Все остальные дни в декабре и январе DREAM работает по графику:

Со 2 января ТРЦ, все магазины и парк развлечений будут работать в обычном режиме.

В праздничный период ТРЦ будет работать по несколько измененному графику. ТРЦ "Lavina" будет работать:

В ТРЦ нам сообщили, что будут работать по следующему графику:

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