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Як будуть працювати банки, магазини та пошта на Різдво та Новий рік: графік

Субота 23 грудня 2023 11:40
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Як будуть працювати банки, магазини та пошта на Різдво та Новий рік: графік Як будуть на свята працювати банки, супермаркети та пошти (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Бізнес вирішив не робити подовжені вихідні на новорічні свята і більшість буде стабільно працювати як на Різдво, так і на Новий рік. Але можуть бути певні зміни у робочому графіку.

Як будуть працювати Сільпо, АТБ, Розетка, ПриватБанк та Ощадбанк на новорічні свята, взнавало РБК-Україна (проєкт Styler).

Графік "Нової пошти"

Пресслужба компанії оприлюднила наступний графік:

31 грудня з 9:00 до 17:00

1 січня - вихідний

інші дні - за звичайним графіком

Згідно з повідомленнями, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.

Графік "Укрпошти"

За даними пресслужби компанії, "Укрпошта" працюватиме в період свят за наступним графіком:

25 грудня (Різдво) - відділення "Укрпошти" працюють за своїми стандартними графіками,

31 грудня - відділення "Укрпошти" працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.

1 січня (Новий рік) - вихідний.

Графік "Сільпо"

Як повідомили у компанії, вихідні дні на Різдво та Новий рік не плануються, але можуть бути зміни у графіку роботи.

У більшості магазинів у західних областях робота 24 грудня буде тривати до 21:00 години або 22:00 години.

25 грудня магазини відкриються о 09:00 годині.

31 грудня всі магазини будуть працювати без змін у графіку, тобто до 22:00 години.

А 1 січня частина магазинів почне роботу з 09:00 години, а частина з 10:00 години.

Графік "АТБ"

У компанії зазначили, що на Різдво вихідних у мережі не буде, і всі магазини будуть працювати за графіком, можливо зі скороченням на 1-2 години - в залежності від регіону.

31 грудня також планується скорочення роботи на 1-2 годину, а 1 січня магазини АТБ відкриються на 1 годину пізніше - але це може бути тільки в індивідуальному порядку.

Графік "Розетка"

25 грудня усі пункти "Розетка" будуть працювати з 10:00 до 19:00.

31 грудня - з 09:00 до 16:00

1 січня - вихідний

Графік ПриватБанк

Як зазначили у ПриватБанк, у воєнний час немає святкових днів, тому усі відділення будуть працювати у стандартному режимі. Тобто, 24 та 31 грудня будуть вихідними, бо це неділя. А 25 грудня та 1 січня будуть робочими днями.

Ощадбанк

В Ощадбанку нам також повідомили, що вихідних днів у зв'язку з воєнним станом не передбачено, тому усі відділення будуть працювати 25 грудня в штатному режимі. Стосовно 1 січня інформації на цей час немає.

Графік роботи банківської системи

НБУ встановив, що:

  • У п'ятницю, 29 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводяться до 16:00
  • У суботу та неділю, 30, 31 грудня 2023 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається
  • У понеділок, 1 січня 2024 року, СЕП продовжує працювати 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ також працюють у звичайному режимі.

Раніше ми писали про те, де та як можна подивитися різдвяні богослужіння наживо.

А також розповідали про те, що у Кабінеті міністрів відповіли, чи буде 25 грудня вихідним днем.

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