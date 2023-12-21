Різдвяні богослужіння транслюватимуть наживо. Який графік і де дивитися

Богослужіння українських церков 24 та 25 грудня будуть транслювати наживо. В ефірі будуть нічні та ранкові служби Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та Римсько-католицької церкви в Україні.

24 грудня

Телеканал "Суспільне Культура"

16:45 - Всенічне бдіння Православної церкви України у Навечір'я Різдва Христового. Трансляція з Михайлівського золотоверхого собору.

19:45 - Велике повечір'я з Литією Української греко-католицької церкви у Навечір'я Різдва Христового. Трансляція з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

21:15 - Нічна Різдвяна Меса (Пастирка) Римсько-католицької церкви в Україні з храму Святого Олександра в Києві.

22:45 - Нічна Різдвяна Меса (Пастирка) під проводом Святішого Отця Франциска. Трансляція з базиліки Святого Петра у Ватикані.

25 грудня

Місцеві канали "Суспільного мовлення"

07:00 - Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Телеканал "Суспільне Культура"

09:00 - Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України. Трансляція з Софійського собору.

12:00 - Різдвяна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні з храму святого Олександра.

13:30 - Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу "Urbi et Orbi" Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі.

Коли Різдво у 2023 році

З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Експерти пояснюють, що якби ми продовжили користуватися Юліанським календарем, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день. У випадку з Григоріанським - кожних 3 323 роки.

Такі розбіжності можуть виникати саме через різницю у днях. А от у Новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43 500 років. Тобто він найточніший з усіх.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)

День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)

Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)

Щедрий вечір - 31 грудня (замість 13 січня)

Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)

Стрітення - 2 лютого (замість 15 лютого)

Івана Купала - 24 червня (замість 7 липня)

Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня) тощо

Проте без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, таких як Великдень та інші. Таким чином після переходу на новий календар Україна та римо-католики відзначатимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дні.