Різдвяні богослужіння транслюватимуть наживо. Який графік і де дивитися
Богослужіння українських церков 24 та 25 грудня будуть транслювати наживо. В ефірі будуть нічні та ранкові служби Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та Римсько-католицької церкви в Україні.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне мовлення" ділиться графіком трансляцій богослужінь.
24 грудня
Телеканал "Суспільне Культура"
- 16:45 - Всенічне бдіння Православної церкви України у Навечір'я Різдва Христового. Трансляція з Михайлівського золотоверхого собору.
- 19:45 - Велике повечір'я з Литією Української греко-католицької церкви у Навечір'я Різдва Христового. Трансляція з Патріаршого собору Воскресіння Христового.
- 21:15 - Нічна Різдвяна Меса (Пастирка) Римсько-католицької церкви в Україні з храму Святого Олександра в Києві.
- 22:45 - Нічна Різдвяна Меса (Пастирка) під проводом Святішого Отця Франциска. Трансляція з базиліки Святого Петра у Ватикані.
25 грудня
Місцеві канали "Суспільного мовлення"
- 07:00 - Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового.
Телеканал "Суспільне Культура"
- 09:00 - Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України. Трансляція з Софійського собору.
- 12:00 - Різдвяна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні з храму святого Олександра.
- 13:30 - Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу "Urbi et Orbi" Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі.
Коли Різдво у 2023 році
З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Експерти пояснюють, що якби ми продовжили користуватися Юліанським календарем, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день. У випадку з Григоріанським - кожних 3 323 роки.
Такі розбіжності можуть виникати саме через різницю у днях. А от у Новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43 500 років. Тобто він найточніший з усіх.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
- Щедрий вечір - 31 грудня (замість 13 січня)
- Водохреща - 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення - 2 лютого (замість 15 лютого)
- Івана Купала - 24 червня (замість 7 липня)
- Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня) тощо
Проте без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, таких як Великдень та інші. Таким чином після переходу на новий календар Україна та римо-католики відзначатимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дні.
Раніше ми розповідали, коли українці планують святкувати Різдво цього року.
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