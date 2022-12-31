Як будуть працювати ТРЦ з 1 по 7 січня: точний графік

Під час зимових свят великі мережі магазинів або ТРЦ змінюють свої графіки роботи, щоб усі відвідувачі встигли придбати подарунки, співробітники - підготуватися до свят і відпочити.

Як будуть працювати найбільші ТРЦ в Україні - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Київ

Respublika Park

У цьому ТРЦ графік роботи зміниться лише на Новий рік. 1 січня магазини працюватимуть з 12:00 до 21:00.

А от потім чинності набирає звичайний графік роботи з 10:00 до 21:00 у тому числі й на Різдво 7 січня.

Lavina Mall

ТРЦ на вулиці Берковецькій у Києві 31 грудня працюватиме майже без змін. Лише 1 січня Lavina Mall буде відкритий з 12:00 до 20:00.

Проте вже з 2 січня він працюватиме за звичним графіком - з 10:00 до 21:00.

Dream Town

Оболонський ТРЦ буде відкритий для відвідувачів за таким графіком:

31 грудня - 10:00-20:00

1 січня - 12:00-21:00

Всі інші дні у грудні та січні DREAM працює за графіком 10:00-21:00.

Графік роботи ідентичний для обох ТРЦ на Оболоні (фото: novobudovy.com)

Ocean Plaza

ТРЦ на станції метро "Либідська" відчинив свої двері для відвідувачів відносно нещодавно - 22 листопада, а на період зимово-різдвяних свят матиме такий графік

1 січня - з 12:00 до 21:00

з 2 по 5 січня - з 10:00 до 21:00

6 січня - з 10:00 до 20:00

7 січня - з 10:00 до 21:00

Retroville

На сайті зазначають, що ТРЦ доступний для відвідувачів щодня включно з 12:00 до 20:00. За таким графіком Retrovilee працюватиме включно до 9 січня

Gulliver

У період з 1 по 7 січня відвідати ТРЦ можна бути в такий час:

1 січня - з 12:00 до 21:00.

2-5 січня - з 10:00 до 21:00.

6 січня - з 10:00 до 20:00.

7 січня - з 12:00 до 21:00.

Львів

King Cross Leopolis

В одному з найбільших ТРЦ Львова King Cross Leopolis магазини не працюватимуть 1 та 7 січня, а 6 відкриються за скороченим графіком з 10:00 до 18:00.

Проте львів'яни та гості міста зможуть сходити в кінотеатр або на ковзанку. Графік роботи можна побачити на картинці нижче.

Victoria Gardens

Інший львівський ТРЦ працюватиме на свята без змін, тобто з 10:00 до 21:00.

Одеса

Рів'єра

1 січня ТРЦ працюватиме з 12:00 до 18:00.

2-5 січня торгова галерея матиме звичайний графік із 10:00 до 20:00.

6 січня - з 10:00 до 16:00.

7 січня одесити можуть відвідати Рів'єру з 12:00 до 18:00

Дніпро

ТРК МОСТ-сіті

Найпопулярніший 25-поверховий ТРЦ у Дніпрі, як і багато інших, не дуже змінив графік роботи.

1 січня торгова галерея буде відчинена з 12:00 до 21:00, що є трохи коротшим робочим днем, а вже з понеділка 2 січня повертається у звичайний режим з 10:00 до 21:00.

Такий графік поширюється й на Різдво Христове 7 січня.

Найбільший ТРЦ Дніпра (фото: dp.vgorode.ua)