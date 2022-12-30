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Стало відомо, чи будуть працювати Glovo і Bolt Food 1 і 7 січня по всій Україні

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П'ятниця 30 грудня 2022 10:02
Стало відомо, чи будуть працювати Glovo і Bolt Food 1 і 7 січня по всій Україні Чи будуть працювати Glovo 1 і 7 січня (фото: facebook.com/Glovo)
Автор: Світлана Мащенко

Служби доставки продуктів, готової їжі, ліків та інших товарі Glovo і Bolt Food можуть, як ніколи, стати в пригоді під час і після новорічних свят.

Тому розповідаємо в матеріалі Styler нижче, як будуть працювати кур'єри по всій Україні 1 і 7 січня.

Як працюватиме Glovo на свята

1 січня замовлення будуть прийматися із 12:00, а закінчуватися в залежності від початку комендантської години у кожному конкретному місті

"Все залежить від комендантської години. Початок роботи буде однаковим, а кінець приблизно за годину-півтори до комендантської години", - розповіли у прес-службі.

7 січня кур'єри робитимуть доставку за звичайним графіком, який різний для кожного міста.

Список міст і час роботи Glovo:

  • Вінниця 9:00-22:00
  • Дніпро 9:00-21:45
  • Житомир 9:00-22:00
  • Запоріжжя 10:00-22:20
  • Івано-Франківськ 9-21:00
  • Київ 8:00-21:50
  • Кропивницький 10:00-20:30
  • Луцьк 9-21:00
  • Львів 8:00-22:00
  • Одеса 8:00-22:00
  • Полтава 10:00-20:20
  • Суми 10:00-21:30
  • Тернопіль 10:00-21:30
  • Ужгород 10:00-21:00
  • Харків 9:00-21:00
  • Хмельницький 9:00-22:00
  • Черкаси 9:00-21:30
  • Чернівці 9:00-21:00
  • Чернігів 10:00-20:20
  • Бориспіль 9:00-21:30
  • Бровари 9:00-21:00
  • Буча 10:00-21:00
  • Біла Церква 10:00-20:30
  • Винники 10:00-22:00
  • Дрогобич 10:00-21:00
  • Дубляни 10:00-22:00
  • Зимна Вода 10:00-22:00
  • Ірпінь 10:00-21:00
  • Калуш 10:00-21:00
  • Кам'янець-Подільський 10:00-21:45
  • Кам'янське 10-20:00
  • Коломия 10:00-21:00
  • Кременчук 10:00-20:30
  • Кривий Ріг 10:00-20:30
  • Мукачево 10:00-21:00
  • Рясне 10:00-22:00
  • Самбір 10:00-21:00
  • Стрий 10:00-21:00
  • Трускавець 9:00-21:00
  • Умань 10:00-20:45
  • Чорноморськ 10:00-20:30

Як буде працювати Bolt Food

Доставка їжі та інших товарів 1 та 7 січня Bolt Food буде працювати у звичайному режимі у всіх містах.

В яких містах можна замовити, часи роботи:

  • Вінниця 10:00-22:00
  • Дніпро 09:00-23:00
  • Львів 09:00-23:00
  • Київ 07:00-22:00
  • Одеса 10:00-22:00
  • Харків 10:00-22:00

Зазначимо, що в кожного ресторану і магазину можуть бути інші робочі години. Тому перед тим як планувати замовлення, варто уточнювати інформацію щодо графіку закладу.

Також читайте, як працюватиме Rozetka на Новий рік і Різдво.

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