Стало відомо, чи будуть працювати Glovo і Bolt Food 1 і 7 січня по всій Україні
Служби доставки продуктів, готової їжі, ліків та інших товарі Glovo і Bolt Food можуть, як ніколи, стати в пригоді під час і після новорічних свят.
Тому розповідаємо в матеріалі Styler нижче, як будуть працювати кур'єри по всій Україні 1 і 7 січня.
Як працюватиме Glovo на свята
1 січня замовлення будуть прийматися із 12:00, а закінчуватися в залежності від початку комендантської години у кожному конкретному місті
"Все залежить від комендантської години. Початок роботи буде однаковим, а кінець приблизно за годину-півтори до комендантської години", - розповіли у прес-службі.
7 січня кур'єри робитимуть доставку за звичайним графіком, який різний для кожного міста.
Список міст і час роботи Glovo:
- Вінниця 9:00-22:00
- Дніпро 9:00-21:45
- Житомир 9:00-22:00
- Запоріжжя 10:00-22:20
- Івано-Франківськ 9-21:00
- Київ 8:00-21:50
- Кропивницький 10:00-20:30
- Луцьк 9-21:00
- Львів 8:00-22:00
- Одеса 8:00-22:00
- Полтава 10:00-20:20
- Суми 10:00-21:30
- Тернопіль 10:00-21:30
- Ужгород 10:00-21:00
- Харків 9:00-21:00
- Хмельницький 9:00-22:00
- Черкаси 9:00-21:30
- Чернівці 9:00-21:00
- Чернігів 10:00-20:20
- Бориспіль 9:00-21:30
- Бровари 9:00-21:00
- Буча 10:00-21:00
- Біла Церква 10:00-20:30
- Винники 10:00-22:00
- Дрогобич 10:00-21:00
- Дубляни 10:00-22:00
- Зимна Вода 10:00-22:00
- Ірпінь 10:00-21:00
- Калуш 10:00-21:00
- Кам'янець-Подільський 10:00-21:45
- Кам'янське 10-20:00
- Коломия 10:00-21:00
- Кременчук 10:00-20:30
- Кривий Ріг 10:00-20:30
- Мукачево 10:00-21:00
- Рясне 10:00-22:00
- Самбір 10:00-21:00
- Стрий 10:00-21:00
- Трускавець 9:00-21:00
- Умань 10:00-20:45
- Чорноморськ 10:00-20:30
Як буде працювати Bolt Food
Доставка їжі та інших товарів 1 та 7 січня Bolt Food буде працювати у звичайному режимі у всіх містах.
В яких містах можна замовити, часи роботи:
- Вінниця 10:00-22:00
- Дніпро 09:00-23:00
- Львів 09:00-23:00
- Київ 07:00-22:00
- Одеса 10:00-22:00
- Харків 10:00-22:00
Зазначимо, що в кожного ресторану і магазину можуть бути інші робочі години. Тому перед тим як планувати замовлення, варто уточнювати інформацію щодо графіку закладу.
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