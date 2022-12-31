Как будут работать ТРЦ с 1 по 7 января: точный график

Во время зимних праздников большие сети магазинов или ТРЦ меняют свои графики работы, чтобы все посетители успели приобрести подарки, сотрудники - подготовиться к праздникам и отдохнуть.

Как будут работать самые большие ТРЦ в Украине - подробнее читайте в материале Styler.

Киев

Respublika Park

При этом ТРЦ график работы изменится только к Новому году. 1 января магазины будут работать с 12:00 до 21:00.

А вот затем вступает в силу обычный график работы с 10:00 до 21:00, в том числе и на Рождество 7 января.

Lavina Mall

ТРЦ по улице Берковецкой в Киеве 31 декабря будет работать почти без изменений. Только 1 января Lavina Mall будет открыт с 12:00 до 20:00.

Однако уже со 2 января он будет работать по привычному графику - с 10:00 до 21:00.

Dream Town

Оболонский ТРЦ будет открыт для посетителей по следующему графику:

31 декабря - 10:00-20:00

1 января - 12:00-21:00

Все остальные дни в декабре и январе DREAM работают по графику 10:00-21:00.

График работы схож для обоих ТРЦ на Оболони (фото: novobudovy.com)

Ocean Plaza

ТРЦ на станции метро "Либідська" открыл свои двери для посетителей относительно недавно - 22 ноября, а на период зимне-рождественских праздников будет такой график

1 января - с 12:00 до 21:00

со 2 по 5 января - с 10:00 до 21:00

6 января - с 10:00 до 20:00

7 января - с 10:00 до 21:00

Retroville

На сайте отмечают, что ТРЦ доступен для посетителей ежедневно с 12:00 до 20:00. По такому графику Retrovilee будет работать включительно до 9 января.

Gulliver

В период с 1 по 7 января посетить ТРЦ можно быть следующим образом:

1 января - с 12:00 до 21:00.

2-5 января - с 10:00 до 21:00.

6 января - с 10:00 до 20:00.

7 января - с 12:00 до 21:00.

Львов

King Cross Leopolis

В одном из крупнейших ТРЦ Львова King Cross Leopolis магазины не будут работать 1 и 7 января, а 6 откроются по сокращенному графику с 10:00 до 18:00.

Однако львовяне и гости города смогут сходить в кинотеатр или на каток. График работы можно увидеть на картинке ниже.

Victoria Gardens

Другой львовский ТРЦ будет работать по праздникам без изменений, то есть с 10:00 до 21:00.

Одесса

Ривьера

1 января ТРЦ будет работать с 12:00 до 18:00.

2-5 января у торговой галереи будет обычный график с 10:00 до 20:00.

6 января - с 10:00 до 16:00.

7 января одесситы могут посетить Ривьеру с 12:00 до 18:00

Днепр

ТРК МОСТ-сити

Самый популярный 25-этажный ТРЦ в Днепре, как и многие другие, не сильно изменил график работы.

1 января торговая галерея будет открыта с 12:00 до 21:00, что является более коротким рабочим днем, а уже с понедельника 2 января возвращается в обычный режим с 10:00 до 21:00.

Такой график распространяется и на Рождество 7 января.

Крупнейший ТРЦ Днепра (фото: dp.vgorode.ua)