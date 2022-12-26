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Стало відомо, чи будуть 1 січня працювати "Нова пошта" і "Укрпошта"

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Понеділок 26 грудня 2022 15:48
Стало відомо, чи будуть 1 січня працювати "Нова пошта" і "Укрпошта" Як будуть працювати "Укрпошта" та "Нова пошта" 1 січня (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Попри те, що офіційно державних вихідних на свята в період воєнного стану немає, компанії можуть дати співробітникам відпочинок на власний розсуд. Тому про графіки роботи різних установ, наприклад, пошти краще дізнаватися заздалегідь.

Як працюватимуть відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" в період зимових свят - читайте нижче в Styler.

Графік роботи "Нової пошти"

Відділення та кур'єрська достава під час новорічно-різдвяних свят працюватиме 31 грудня та 7 січня.

1 січня - вихідний, тому відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

Важливо: з 24 по 30 грудня включно "Нова пошта" подовжила роботу відділень на годину в найбільших населених пунктах по буднях та вихідних. Наприклад, якщо у будні відділення працювало до 19:00, то відтепер до 30 грудня воно працюватиме до 20:00.

Перевірити чи працює найближче до вас відділення за подовженим графіком можна за посиланням.

Стало відомо, чи будуть 1 січня працювати &quot;Нова пошта&quot; і &quot;Укрпошта&quot;

Як працюватимуть поштові відділення України 1 січня (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як працюватиме "Укрпошта"

31 грудня відділення "Укрпошти" працюють за стандартним графіком, тобто з 09:00 до 19:00. Однак у різних відділеннях час роботи може змінюватися через відключення світла. Перевірити роботу можна на сайті.

Натомість 1 та 7 січня більшість відділень "Укрпошти" не працюватимуть, тому зважайте на це під час отримання чи відправлення посилок.

Але 1 січня працюватимуть 20 чергових відділень по Україні. У Києві таких буде чотири:

  • вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00
  • просп. Повітрофлотський, 75 - 09:00 - 19:00
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 09:00 - 19:00

Раніше ми розповідали, чи скасують у Києві комендантську годину в Новий рік.

Читайте також, в якому пакуванні "Нова пошта" може не прийняти вашу посилку.

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