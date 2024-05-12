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Яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалів

Неділя 12 травня 2024 13:28
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Яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалів Хто така Еден Голан (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Цього року на Євробаченні, яке проходило в Мальме, перемогла Швейцарія. А Ізраїль, який представляла співачка Еден Голан, замкнув "п'ятірку" лідерів, хоча букмекери пророкували йому друге місце.

Що відомо про Голан та чому навколо неї стільки скандалів, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, сайт Євробачення, сайт Musixmatch, Instagram-сторінка співачки, сайт "Миротворець".

Скільки балів отримав Ізраїль на Євробаченні

Співачка отримала 375 балів. Вона мала шанси на перемогу, адже результати голосування глядачів були досить високими. Втім, бали журі усе змінили.

Яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалівЕден Голан не перемогла на Євробаченні (скріншот)

Хто така Еден Голан

Співачці 20 років. Вона народилася 5 жовтня у 2003 році. Дівчина з'явилася на світ в Ізраїлі, але зростала у Росії. Родина Голан переїхала до Москви через роботу її батька. А її матір має українське коріння.

Голан перебувала в РФ до 2022 року. Вона активно давала інтерв'ю, брала участь у російських шоу та будувала кар'єру. Також дівчина не приховувала, що в РФ вона не відчувала себе "своєю" та помічала антисемітизм.

Але після 24 лютого 2022 року, коли країна-агресорка почала повномасштабну війну проти України, співачка повернулася до Ізраїлю.

Яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалівСпівачка Еден Голан (фото: instagram.com/golaneden)

Скандали навколо Голан

Співачці регулярно закидають щодо її життя в РФ. Але це не єдина скандальна тема у її біографії.

У 2016 році Голан виступала в окупованому Криму. Туди співачка вирушила на концерт "Новая волна", який проводять артисти-путіністи. Дівчина співала разом з росіянкою Нюшею, яка не засуджує війну та мовчить про злочини окупантів.

Яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалівЧому хейтять співачку (скріншот)

Окрім цього, Голан накрило "хвилею" хейту через те, що вона вирішила представляти Ізраїль на Євробаченні. Спочатку дівчина мала виступати з піснею "October Rain", у якій комісія знайшла політичний підтекст (тема Ізраїлю та Сектору Гази).

Тому співачці замінили трек, на конкурсі вона боролася за перемогу з композицією "Hurricane". Перед другим напівфіналом, де виступала Голан, вона стикнулася з проявами ненависті. Дівчину освистала публіка, а на самому конкурсі дотримувались норм безпеки, аби уникнути провокацій та трагедій.

А напередодні фіналу взагалі спливла інформація про те, що Голан занесли до бази "Миротворця". Це трапилося ще декілька місяців тому.

Яке місце посів Ізраїль на Євробаченні та чому навколо Еден Голан стільки скандалів

Голан у базі "Миротворця" (скріншот)

Виступ Еден Голан у фіналі Євробачення - відео

Текст пісні "Hurricane"

"Writer of my symphony Play with me Look into my eyes and see People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight Took my light Everything is black and white Who's the fool who told you boys don't cry?

Hours and hours, empowers Life is no game, but it's ours While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind Holdin' on in this mysterious ride Dancin' in the storm, I got nothin' to hide Take it all and leave the world behind Baby, promise me you'll hold me again I'm still broken from this hurricane This hurricane

Livin' in a fantasy Ecstasy Everything is meant to be We shall pass, but love will never die, mm

Hours and hours, empowers Life is no game, but it's ours While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind Holdin' on in this mysterious ride Dancin' in the storm, I got nothin' to hide Take it all and leave the world behind Baby, promise me you'll hold me again I'm still broken from this hurricane This hurricane

This hurricane

לא צריך מילים גדולות רק תפילות אפילו אם קשה לראות תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן".

Eden Golan "Hurricane" - офіційний кліп

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, одна з країн "вилетіла" з Євробачення просто перед фіналом.

Окрім цього, днями з'явився запис з мікрофонів Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні.

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