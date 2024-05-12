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Какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандалов

Воскресенье 12 мая 2024 13:28
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Какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандалов Кто такая Эден Голан (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

В этом году на Евровидении, проходившем в Мальме, победила Швейцария. А Израиль, который представляла певица Эден Голан, замкнул "пятерку" лидеров, хотя букмекеры пророчили ему второе место.

Что известно о Голане и почему вокруг нее столько скандалов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Википедия, сайт Евровидения, сайт Musixmatch, Instagram-страница певицы, сайт "Миротворец".

Сколько баллов получил Израиль на Евровидении

Певица получила 375 баллов. У нее были шансы на победу, ведь результаты голосования зрителей были достаточно высокими. Однако баллы жури все изменили.

Какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандаловЭден Голан не победила на Евровидении (скриншот)

Кто такая Эден Голан

Певице 20 лет. Она родилась 5 октября 2003 года. Девушка появилась на свет в Израиле, но росла в России. Семья Голан переехала в Москву из-за работы ее отца. А у ее матери есть украинские корни.

Голан находилась в РФ до 2022 года. Она активно давала интервью, участвовала в российских шоу и строила карьеру. Также девушка не скрывала, что в РФ она не чувствовала себя "своей" и замечала антисемитизм.

Но после 24 февраля 2022 года, когда страна-агрессор начала полномасштабную войну против Украины, певица вернулась в Израиль.

Какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандаловПевица Эден Голан (фото: instagram.com/golaneden)

Скандалы вокруг Голан

Певицу регулярно обвиняют в том, что она жила в РФ. Но это не единственная скандальная тема в ее биографии.

В 2016 году Голан выступала в оккупированном Крыму. Туда певица отправилась на концерт "Новая волна", проводимый артистами-путинистами. Девушка пела вместе с россиянкой Нюшей, которая не осуждает войну и молчит о преступлениях оккупантов.

Какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандаловПочему хейтят певицу (скриншот)

Кроме того, Голан накрыло "волной" хейта из-за того, что она решила представлять Израиль на Евровидении. Сначала девушка должна была выступать с песней "October Rain", в которой комиссия нашла политический подтекст (тема Израиля и Сектора Газа).

Поэтому певице заменили трек, на конкурсе она сражалась за победу с композицией "Hurricane". Перед вторым полуфиналом, где выступала Голан, она столкнулась с проявлениями ненависти. Девушку освистала публика, а на самом конкурсе соблюдали нормы безопасности, чтобы избежать провокаций и трагедий.

А перед финалом и вовсе всплыла информация, что Голан внесли в базу "Миротворца". Это случилось еще несколько месяцев назад.

Какое место занял Израиль на Евровидении и почему вокруг Эден Голан столько скандаловГолан в базе "Миротворца" (скриншот)

Выступление Эден Голан в финале Евровидения - видео

Текст песни "Hurricane"

"Writer of my symphony Play with me Look into my eyes and see People walk away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight Took my light Everything is black and white Who's the fool who told you boys don't cry?

Hours and hours, empowers Life is no game, but it's ours While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind Holdin' on in this mysterious ride Dancin' in the storm, I got nothin' to hide Take it all and leave the world behind Baby, promise me you'll hold me again I'm still broken from this hurricane This hurricane

Livin' in a fantasy Ecstasy Everything is meant to be We shall pass, but love will never die, mm

Hours and hours, empowers Life is no game, but it's ours While the time goes wild

Every day, I'm losin' my mind Holdin' on in this mysterious ride Dancin' in the storm, I got nothin' to hide Take it all and leave the world behind Baby, promise me you'll hold me again I'm still broken from this hurricane This hurricane

This hurricane

לא צריך מילים גדולות רק תפילות אפילו אם קשה לראות תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן".

Eden Golan "Hurricane" - официальный клип

Напомним, ранее мы уже рассказывали, одна из стран "вылетела" из Евровидения прямо перед финалом.

Кроме того, на днях появилась запись с микрофонов Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении.

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