Изнасиловал школьницу средь бела дня: новые детали жуткой трагедии в Харькове (видео)

В Харькове насильник напал на 12-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой после уроков. Педофил ударил девочку в лицо, затащил в посадку и несколько часов глумился над ребенком. Жуткий инцидент произошел около двух часов дня 11 сентября. Преступника удалось задержать, и сегодня в Орджоникидзевском райсуде извергу избрали меру пресечения, передали 13 сентября в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Заседание проходило в закрытом режиме. Подозреваемого - 34-летнего Александра Светличного - отправили в СИЗО на 60 дней без определения размера залога.

В Харькове насильник напал на 12-летнюю школьницу - его задержали и арестовали (Фото: kharkov.comments.ua)

Отмечается, что таким образом судьи удовлетворили ходотайство прокуратуры.

Пострадавшая девочка после происшествия була доставлена в больницу.

Сообщается, что педофила узнала одноклассница школьницы - она увидела насильника на фото, опубликованных в сети, опознала его и обратилась в полицию, передают "Комментарии. Харьков".

В Харькове педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой (Фото: kharkov.comments.ua)

Насильника задержали 12 сентября. Правоохранители обнаружили у него на телефоне видеодоказательства преступления - нелюдь насиловал девочку и снимал на мобильник.

Также в полиции рассказали, что злоумышленник в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Харькове суд избрал меру пресечения педофилу, который изнасиловал 12-летнюю школьницу (Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области)

Как сообщалось ранее, в августе под Киевом в Белой Церкви насильники похитили женщину на остановке и мучили ее 16 часов.

Также мы писали о том, что 5 сентября вечером в Киеве насильник напал на женщину, которая вместе со своей дочерью-подростком и двумя друзьями прибежали на крики помощи в парке Андрея Малышко. Изверг поиздевался над женщиной прямо на глажах у ее 14-летней дочери.