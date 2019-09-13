Изнасиловал школьницу средь бела дня: новые детали жуткой трагедии в Харькове (видео)

Насильника опознала одноклассница пострадавшей, после чего нелюдя задержали
В Харькове насильник напал на 12-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой после уроков. Педофил ударил девочку в лицо, затащил в посадку и несколько часов глумился над ребенком. Жуткий инцидент произошел около двух часов дня 11 сентября. Преступника удалось задержать, и сегодня в Орджоникидзевском райсуде извергу избрали меру пресечения, передали 13 сентября в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Заседание проходило в закрытом режиме. Подозреваемого - 34-летнего Александра Светличного - отправили в СИЗО на 60 дней без определения размера залога.
В Харькове насильник напал на 12-летнюю школьницу - его задержали и арестовали (Фото: kharkov.comments.ua)
Отмечается, что таким образом судьи удовлетворили ходотайство прокуратуры.
Пострадавшая девочка после происшествия була доставлена в больницу.
Сообщается, что педофила узнала одноклассница школьницы - она увидела насильника на фото, опубликованных в сети, опознала его и обратилась в полицию, передают "Комментарии. Харьков".
В Харькове педофил изнасиловал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой (Фото: kharkov.comments.ua)
Насильника задержали 12 сентября. Правоохранители обнаружили у него на телефоне видеодоказательства преступления - нелюдь насиловал девочку и снимал на мобильник.
Также в полиции рассказали, что злоумышленник в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Харькове суд избрал меру пресечения педофилу, который изнасиловал 12-летнюю школьницу (Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области)
Как сообщалось ранее, в августе под Киевом в Белой Церкви насильники похитили женщину на остановке и мучили ее 16 часов.
Также мы писали о том, что 5 сентября вечером в Киеве насильник напал на женщину, которая вместе со своей дочерью-подростком и двумя друзьями прибежали на крики помощи в парке Андрея Малышко. Изверг поиздевался над женщиной прямо на глажах у ее 14-летней дочери.