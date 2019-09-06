Спешили на крики: в Киеве изнасиловали женщину на глазах ее дочери-подростка (видео)

В Киеве изнасиловали женщину на глазах дочери (Фото: коллаж РБК-Украина)

Жуткое преступление происходило в столичном парке вечером

В Киеве насильник напал на женщину, которая вместе со своей дочерью-подростком и двумя друзьями - мужчиной и женщиной - прибежали на крики помощи в парке Андрея Малышко, где со стороны сквера девушка отбивалась он молодчика, на вид 30 лет. Шокирующий инцидент произошел 5 сентября в Днепровском районе столицы (между станциями метро "Черниговская" и "Дарница". Об этом передает "Информатор".

38-летняя пострадавшая сидела в парке на лавочке с друзьями и ждала, когда ее 14-летняя дочка вернется с работы из кафе, в котором подрабатывает баристой. После ее возвращения все вместе услышали, как кто-то зовет на помощь, и побежали на выручку. Это происходило чуть позже 23:00.

В Киеве насильник надругался над женщиной на глазах ее 14-летней дочери (Фото: kiev.informator.ua)

"Подружка бежала первая, потом разворачивается и бежит назад, кричит - у него нож!. Он выбежал, погнался за нами, напал на мужчину. Мужчина его откинул, и он бросился на меня. Приставил нож, уволок в парк и изнасиловал", - рассказала женщина.

Женщина в парке с дочкой и друзьями поспешила на крики о помощи, но попала в лапы насильника (Фото: kiev.informator.ua)

Все это происходило на глазах у дочери пострадавшей. Девочка и знакомые ее мамы патылись помощь, но злоумышленник около 30 лет угрожал зарезать несчастную, которую держал за волосы. Он заставил женщину занятся оральным сексом, а затем изнасиловал.

Дочка вызвала полицию, а после того, как насильник закончил надругательства над ее матерью и убежал в подворотню, поспешила за ним, чтобы не дать преступнику скрыться.

Злоумышленник снял свою куртку и кепку и спрятал их в рюкзак, чтобы него не опознали.

Прибывшие на место происшествия правоохранители и активисты "Атопатруль Майдан" задержали насильника. После этого злоумышленник, пострадавшая и свидетели были доставлены в Днепровский райотдел полиции для дачи показаний. Начаты следственные действия.

В Киеве 30-летний мужчина изнасиловал женщину в парке прямо на глазах ее дочери (Фото: kiev.informator.ua)

Пострадавшая женщина воспитывает пятерых детей. После происшествия она находилась в шоковом состоянии.

Отметим, что насильник, не смотря на слова свидетелей и очевидцев, свою вину отрицает.

В Киеве насильник надругался над женщиной на глазах ее 14-летней дочери (Видео: YouTube / informator.ua)

Как сообщалось ранее, не так давно в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.

Напомним, под Одессой отпустили на свободу опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и дальнейшем многократном надругательстве над телом покойной. Прокуратура готовит апелляцию по решению суда.