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Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку: в деле разгорелся скандал

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 22:24
Таксист BlaBlaCar изнасиловал пассажирку: в деле разгорелся скандал
Таксист BlaBlaCar изнасиловал девушку (фото: коллаж РБК-Украина)

Насильник может избежать наказания. Полиция ждет результатов всех экспертиз

Водитель сервиса BlaBlaCar, который изнасиловал молодую девушку по дороге из Одессы в Черкассы, возможно избежит наказания из-за того, что у полиции нет полной доказательной базы. Об этом заявил начальник центра связей с общественностью УМВД в Черкасской области Дмитрий Грищенко в интервью УНИАН.

Грищенко отметил, что оглашение о подозрении в изнасиловании 27-летней девушки будет возможно лишь тогда, когда у правоохранителей будет все необходимые экспертизы.

Он также заявил, что дело не простое, поскольку свидетелей изнасилования не было. Следствие занимается тем, что ищет доказательства причастия 51-летнего водителя к преступлению. Но доказательства могут появиться после ряда экспертиз, которые назначил суд.

Таксист BlaBlaCar изнасиловал девушку (видео: YouTube/ТСН)

Грищенко также отрицает информацию, которая распространилась в соцсетях о том, что полиция пытается "спустить дело на тормозах". Он подчеркнул, что дело расследуется, и ни о каком затягивании речи не идет. Кроме того, он подчеркнул, что полиция ничего не слышала о том, то подозреваемый собирается бежать из страны. По его словам, правоохранители "держат с ним контакт".

Напомним, что изнасилование произошло 30 сентября. По словам подруги потерпевшей, водитель автомобиля угостил девушку кофе, после которого она начала резко засыпать. Девушка почувствовала неладное и написала обо всем своему парню в смс.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве таксист изнасиловал и ограбил женщину. Изверг отвез женщину в лес, а после надругательства снял с нее золотые украшения.

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