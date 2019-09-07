В Киеве орудует опасный насильник: полиция просит о помощи (фото маньяка)

В Киеве разыскивают насильника (Фото: коллаж РБК-Украина)

Насильник напал на девушку в Деснянском районе Киева

В Киеве разыскивается насильник, совершивший нападение на девушку. Злоумышленник орудовал в Деснянском районе. В отделе коммуникации столичной полиции 7 сентября опубликовали фото маньяка и дали описание.

Также правоохранители показали видео, снятое камерами наблюдения в одном из заведений общепита.

На вид подозреваемому около 40 лет. Его рост составляет около 180-185 см. У мужчины темно-русые волосы с залысинами.

Полиция Киева разыскивает насильника (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленник был одет в светлую рубашку в клетку, джинсовые синие шорты ниже колена и темные кроссовки с белой подошвой. Также при себе он имел черную сумку через плечо.

"Мужчина, изображенный на фото и видео, обоснованно подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки. Следователи Деснянского управления полиции расследуют уголовное производство", - говорится в сообщении.

Полиция Киева разыскивает насильника (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Полицейские просят всех, кто владеет любой информацией относительно подозреваемого и поможет установить личность и местонахождение этого мужчины сообщить по спецлинии 102.

В Киеве разыскивают насильника (Видео: YouTube / Полиция Киева)

Ранее сообщалось о том, что в августе под Киевом в Белой Церкви насильники похитили женщину на остановке и мучили ее 16 часов.

Также мы писали о том, что не так давно в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.

Напомним, под Одессой отпустили на свободу опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и дальнейшем многократном надругательстве над телом покойной. Прокуратура готовит апелляцию по решению суда.