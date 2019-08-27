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Порезал лицо девочке: в Днепре толпа устроила самосуд над подозреваемым (видео)

STYLERПроисшествия    27.08.2019 - 11:06
Порезал лицо девочке: в Днепре толпа устроила самосуд над подозреваемым (видео)
В Днепре устроили самосуд подозреваемому в нападении на девочку (коллаж: РБК-Украина)

Мама пострадавшей девочки рассказала, что нападавшего уже задержала полиция

В Днепре 25 августа произошло нападение на 15-летнюю девочку. Неизвестный мужчина ударил ребенка бутылкой по голове и пытался затащить в кусты. Трагедии удалось избежать благодаря случайным прохожим, которые спугнули педофила. А недавно в сети появилось видео, на котором толпа подростков избивает мужчину прямо посреди улицы.

Напомним, насильник совершил нападение в районе "Красный камень". Девочка направлялась на пляж, находящийся напротив магазина Comfy. Ребенку сильно порезали лицо - пришлось наложить шесть швов.

Мама девочки Юлия Романенко в Facebook дала описание педофила, который пытался изнасиловать ее дочь, а полиция со слов девочки составила фоторобот злоумышленника.

Порезал лицо девочке: в Днепре толпа устроила самосуд над подозреваемым (видео)

Фоторобот подозреваемого в нападении на девочку (фото: facebook.com)

В описании видео с избиением мужчины сказано, что это тот самый насильник, который совершил нападение на несовершеннолетнюю в Новокадацком районе Днепра.

"По словам подростков, которые его избивали, он педофил который тащил девочку в неизвестном направлении. Вот так поворот! Копы уже на месте. Сейчас разбираются", - написано в сообщении.

В Днепре устроили самосуд подозреваемому в нападении на девочку (видео: YouTube/Новости Днепра)

Позже мама девочки написала в соцсетях, что правоохранителям удалось задержать педофила, и дочь его опознала.

Порезал лицо девочке: в Днепре толпа устроила самосуд над подозреваемым (видео)

Скрин: facebook.com

Но в правоохранительных органах не подтвердили факт поимки злоумышленника. Пресс-секретарь ГУНП области Анна Старчевская сообщила, что полиция уже проверила 15 человек, и расследование продолжается, пишет Информатор.

"За сутки в Новокодакское отделение полиции доставили и проверили 15 человек, которые могут быть причастны к совершению данного преступления", - рассказала Старчевская.

Напомним, под Одессой отпустили на свободу опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и последующем многократном надругательстве над телом усопшей. Прокуратура готовит апелляцию по решению суда.

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Новости Украины избиениесамосудпедофил
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