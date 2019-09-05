Убийство матери двоих детей: всплыли неожиданные детали трагедии в Херсоне

Убийство женщины в Херсоне (коллаж: РБК-Украина)

Женщина была изнасилована и жестоко убита

В Херсоне учинили жестокую расправу над 36-летней женщиной. Елена Кулапова вышла из дому поздно вечером 2 сентября в одном халате и без мобильного телефона, а утром ее тело обнаружили на городском Гидропарке. Правоохранители объявили в розыск 21-летнего парня, которого в ночь исчезновения Елены видели неподалеку.

Напомним, тело женщины обнаружили около 6:45. На шее были колото-резаные раны, также выявлены следы изнасилования.

Свидетели говорят, что выйдя из дому, Елена собиралась забежать в магазин, находящийся рядом с ее домом. Супруг Елены некоторое время спустя самостоятельно стал разыскивать ее, а около пяти утра обратился в полицию.

В связи с расследованием правоохранители просят помочь найти 21-летнего Сергея Сушко. Отмечается, что на вид ему 25-30 лет. Короткие черные волосы. Был одет в темные джинсы, черную бейсболку с металлической застежкой. На ногах - черные кроссовки с белыми вставками и барсетка через плечо.

Разыскиваемый Сергей Сушко (hr.npu.gov.ua)

Парня зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от того места, где исчезла Елена.

Разыскиваемый Сергей Сушко (hr.npu.gov.ua)

Стоит отметить, что по информации местного издания kherson.net.ua, женщина незадолго до исчезновения поссорилась с супругом. Она ушла из дому и села в машину к незнакомцу, которая уехала в неизвестном направлении.

Елена Кулапова владела салоном красоты. Ее супруг - дальнобойщик. По словам друзей, у пары были очень теплые отношения.

У женщины остались двое детей - 15-летний сын и 3-летняя дочка.

Елена Кулапова с семьей (фото: соцсети)

К слову, молодая женщина из Запорожья, которую муж во сне облил кипятком, собиралась уйти от него вместе с детьми. Кроме того, гражданский муж обвинил ее в пристрастии к алкоголизму.

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