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Убийство матери двоих детей: всплыли неожиданные детали трагедии в Херсоне

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 19:39
Убийство матери двоих детей: всплыли неожиданные детали трагедии в Херсоне
Убийство женщины в Херсоне (коллаж: РБК-Украина)

Женщина была изнасилована и жестоко убита

В Херсоне учинили жестокую расправу над 36-летней женщиной. Елена Кулапова вышла из дому поздно вечером 2 сентября в одном халате и без мобильного телефона, а утром ее тело обнаружили на городском Гидропарке. Правоохранители объявили в розыск 21-летнего парня, которого в ночь исчезновения Елены видели неподалеку.

Напомним, тело женщины обнаружили около 6:45. На шее были колото-резаные раны, также выявлены следы изнасилования.

Свидетели говорят, что выйдя из дому, Елена собиралась забежать в магазин, находящийся рядом с ее домом. Супруг Елены некоторое время спустя самостоятельно стал разыскивать ее, а около пяти утра обратился в полицию.

В связи с расследованием правоохранители просят помочь найти 21-летнего Сергея Сушко. Отмечается, что на вид ему 25-30 лет. Короткие черные волосы. Был одет в темные джинсы, черную бейсболку с металлической застежкой. На ногах - черные кроссовки с белыми вставками и барсетка через плечо.

Убийство матери двоих детей: всплыли неожиданные детали трагедии в Херсоне

Разыскиваемый Сергей Сушко (hr.npu.gov.ua)

Парня зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от того места, где исчезла Елена.

Убийство матери двоих детей: всплыли неожиданные детали трагедии в Херсоне

Разыскиваемый Сергей Сушко (hr.npu.gov.ua)

Стоит отметить, что по информации местного издания kherson.net.ua, женщина незадолго до исчезновения поссорилась с супругом. Она ушла из дому и села в машину к незнакомцу, которая уехала в неизвестном направлении.

Елена Кулапова владела салоном красоты. Ее супруг - дальнобойщик. По словам друзей, у пары были очень теплые отношения.

У женщины остались двое детей - 15-летний сын и 3-летняя дочка.

Убийство матери двоих детей: всплыли неожиданные детали трагедии в Херсоне

Елена Кулапова с семьей (фото: соцсети)

К слову, молодая женщина из Запорожья, которую муж во сне облил кипятком, собиралась уйти от него вместе с детьми. Кроме того, гражданский муж обвинил ее в пристрастии к алкоголизму.

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