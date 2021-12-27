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Как изменятся стипендии у студентов в 2022 году: названы суммы

Автор: Анна Шиканова

В 2022 году стипендии у многих украинских студентов изменятся. Академические и именные стипендии вырастут в 1,5 раза, а для студентов, которые получают профессиональное образование – в 2,5 раза.

Об этом говорится в государственном бюджете на 2022 год, сообщает издание "Сегодня".

Академическая стипендия

С 1 января изменятся размеры стипендий для всех студентов, которые получают высшее образование.

  • Студенты профессиональных учреждений (профессионально-технических) будут получать 1250 гривен.
  • Студенты учреждений профессионального высшего образования (младшие специалисты, профессиональные младшие бакалавры, бакалавры) – 1510 гривен.
  • Повышенная стипендия у студентов профессиональных учреждений – 1930 гривен.
  • Студенты высших учебных заведений (младшие бакалавры, бакалавры, специалисты, магистры) – 2000 гривен
  • Повышенная стипендия для студентов высших учебных заведений – 2550 гривен.

Президентская стипендия

  • Студенты профессиональных заведений образования начнут получать 2750 гривен.
  • Студенты учреждений профессионального высшего образования (младший специалист, профессиональный младший бакалавр, бакалавр) – 3320 гривен
  • Студенты ВУЗов и научных учреждений (младший бакалавр, бакалавр, бакалавр, специалист, магистр) – 4400 гривен.

Стипендии от Кабинета министров

  • Студенты профтехнических учреждений – 2500 гривен.
  • Студенты профтехнических учреждений (младший специалист, профессиональный младший бакалавр, бакалавр) – 3020 гривен.
  • Студенты ВУЗов – 4000 гривен.

Победители конкурсов

Победители Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и победители Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко будут получать:

  • Студенты профессиональных учреждений высшего образования – 2870 гривен
  • Студенты высших учебных заведений – 3800 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве школьники начнут получать стипендию.

А также рассказывали о том, как в 2022 году будут повышать пенсии украинцам.

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