Як зміняться стипендії у студентів у 2022 році: названо суми
У 2022 році стипендії у багатьох українських студентів зміняться. Академічні та іменні стипендії зростуть в 1,5 раза, а для студентів, які здобувають професійну освіту – у 2,5 раза.
Про це йдеться в Державному бюджеті на 2022 рік, повідомляє видання "Сьогодні".
Академічна стипендія
З 1 січня зміняться розміри стипендій для всіх студентів, які здобувають вищу освіту.
- Студенти професійних закладів (професійно-технічних) отримуватимуть 1250 гривень.
- Студенти закладів професійної вищої освіти – молодші фахівці, професійні молодші бакалаври, бакалаври) - 1510 гривень.
- Підвищена стипендія у студентів професійних закладів - 1930 гривень.
- Студенти вищих навчальних закладів – молодші бакалаври, бакалаври, спеціалісти, магістри) - 2000 гривень
- Підвищена стипендія для студентів вищих навчальних закладів - 2550 гривень.
Президентська стипендія
- Студенти професійних закладів освіти почнуть отримувати 2750 гривень.
- Студенти закладів професійної вищої освіти – молодший спеціаліст, професійний молодший бакалавр, бакалавр) - 3320 гривень
- Студенти вузів та наукових установ (молодший бакалавр, бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр) – 4400 гривень.
Стипендії від Кабінету Міністрів
- Студенти профтехнічних закладів - 2500 гривень.
- Студенти профтехнічних установ – молодший спеціаліст, професійний молодший бакалавр, бакалавр) - 3020 гривень.
- Студенти вузів - 4000 гривень.
Переможці конкурсів
Переможці міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка отримуватимуть:
- Студенти професійних закладів вищої освіти-2870 гривень
- Студенти вищих навчальних закладів - 3800 гривень.