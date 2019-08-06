Изменение номеров банковских счетов: что нужно знать украинцам

Что нужно знать украинцам про IBAN (Коллаж РБК-Украина)

Переходной период продлится до 1 ноября и все банковские счета будут изменены

С 5 августа в Украине стартовало введение международного номера банковского счета IBAN. Что это такое и как это коснется каждого украинца, пишет издание "Факты".

IBAN – это международный номер банковского счета (International Bank Account Number). Систему разработали Международная организация по стандартизации и Европейский комитет банковских стандартов. На новую систему перешли уже 46 стран и на данный момент – это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза.

Новый номер счета представляет собой идентификацию карты, в которой каждая страна самостоятельно устанавливает структуру IBAN согласно стандартам.

Счета украинских банков теперь будут состоять из 29 буквенно-цифровых знаков и разделяться на две группы. В первые 10 знаков входит код страны, контрольное число и код банка. UA – это код страны, следующие две цифры – контрольные, они нужны для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок.

Еще шесть цифр – это код МФО банка. Потом идут четыре нуля, которые дополняют IBAN до нужного количества знаков и последние 15 цифр – это номер счета клиента.

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В Украине начался переходной период, который продлится до 1 ноября 2019 года. За это время все банковские учреждения должны изменить свои счета и счета своих клиентов в соответствии со стандартами.

Во время переходного периода можно пользоваться как старыми номерами счетов – они будут действительны, так и новыми.

Узнать новый номер счета можно в интернет-банкингах, у личных менеджеров или посетив банковское учреждение.

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