НБУ готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода

Нацбанк разработал проект Правил использования QR-кода для осуществления перевода средств
Национальный банк Украины готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Указано, что нацрегулятор одновременно с введением международного номера банковского счета IBAN разработал проект Правил использования QR-кода для осуществления перевода средств.
"Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода, который будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмену платежными реквизитами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для:
В НБУ отмечают, что QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении).
Так, нацрегулятор разослал проект Правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает от них комментарии и предложения до 15 августа 2019 года.
Напомним, с начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило больше всего денег из США (15%) и Италии (14%).
Как писало РБК-Украина, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в прошлом году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 (9,264 млрд долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.