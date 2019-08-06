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Зміна номерів банківських рахунків: що потрібно знати українцям

STYLERЖиття    06.08.2019 - 17:47
Зміна номерів банківських рахунків: що потрібно знати українцям
Що потрібно знати українцям про IBAN (Колаж РБК-Україна)

Перехідний період триватиме до 1 листопада всі банківські рахунки будуть змінені

З 5 серпня в Україні стартувало введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN. Що це таке і як це торкнеться кожного українця, пише видання "Факти".

IBAN – це міжнародний номер банківського рахунку (International Bank Account Number). Систему розробили Міжнародна організація по стандартизації і Європейський комітет банківських стандартів. На нову систему перейшли вже 46 країн і на даний момент – це стандартна система банківського рахунку в державах Євросоюзу.

Новий номер рахунку являє собою ідентифікацію карти, в якій кожна країна самостійно встановлює структуру IBAN згідно стандартам.

Рахунки українських банків тепер будуть складатися з 29 буквено-цифрових знаків і розділятися на дві групи. У перші 10 знаків входить код країни, контрольне число і код банку. UA – це код країни, наступні дві цифри – контрольні, вони потрібні для перевірки достовірності рахунку та захищають інформацію від помилок.

Ще шість цифр – це код МФО банку. Потім йдуть чотири нулі, які доповнюють IBAN до потрібної кількості знаків і останні 15 цифр – це номер рахунку клієнта.

Зміна номерів банківських рахунків: що потрібно знати українцям

Скріншот

В Україні розпочався перехідний період, який триватиме до 1 листопада 2019 року. За цей час всі банківські установи повинні змінити свої рахунки і рахунки своїх клієнтів у відповідності зі стандартами.

Під час перехідного періоду можна користуватися старими номерами рахунків – вони будуть дійсні, так само як і нові.

Дізнатися новий номер рахунку можна в інтернет-банкингах, у особистих менеджерів або відвідавши банківську установа.

Зміна номерів банківських рахунків: що потрібно знати українцям

Скріншот

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