НБУ разместил памятку для клиентов банков для перехода на стандарт счетов IBAN

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Применение IBAN станет обязательным с 1 ноября

Национальный банк Украины подготовил памятку для клиентов банков в связи с введением международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, регулятор также рекомендовал банкам ознакомить своих клиентов с этим документом.

В соответствии с документом, клиенты банков с 5 августа до 31 октября 2019 года будут получать от банка информацию об изменении счета по стандарту IBAN для информирования своих контрагентов (изменение действующего номера счета не приводит к изменению положений договоров с банком).

В документах на перевод денежных средств могут заполнять в вариациях:

реквизит "Счет" по стандарту IBAN;

или реквизиты "Код банка" и "Счет" (до изменения по стандарту IBAN).

С 1 ноября 2019 года в реквизитах документов "Счет" должны указывать номер счета плательщика/получателя только по стандарту IBAN.

Банки Украины с 5 августа до 31 октября 2019 года:

будут выполнять перевод/зачисление средств на счет по любым вариациям реквизитов, которые выбрал клиент-плательщик;

сообщать контролирующие органы об изменении действующих счетов клиентов-объектов хозяйствования по стандарту IBAN; подавать (без заявлений клиентов) в ПФУ/органы социальной защиты перечень счетов по стандарту IBAN

с 5 августа 2019 года:

открывать все новые счета по стандарту IBAN;

формировать выписки по действующему счету клиента с даты его открытия ("история счета");

выполнять арест/принудительное списание средств вне зависимости от номера счета.

С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов денежных средств в национальной и в иностранных валютах.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины отсрочил введение международного номеру банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года.

Напомним, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.