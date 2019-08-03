Что будет с долларом в августе: эксперты дали неожиданный прогноз

Что будет с долларом в августе - эксперты дали прогноз (коллаж РБК-Украина)

Со второй половины августа цена доллара изменится

Доллар в августе 2019 начнет расти в цене уже с середины месяца, а резкий обвал курса доллара остался позади. Такие прогнозы делают эксперты, передает издание "Сегодня".

По мнению экспертов, в августе доллар традиционно начнет расти в цене, что связано с "графиком" сезонных колебаний. Неприятная новость состоит в том, что стабильный рост курса доллара вряд ли начнется с первых чисел августа.

Аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что тренд изменится примерно с середины августа. А директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко подтвердил слова своего коллеги.

Что будет с долларом в августе - эксперты дали прогноз (фото: Юлия Березовская/пресс-офис НБУ)

"Как правило, в августе начинается девальвация. И она начнется со второй половины августа. Потому что бизнес, импортеры, как правило, начинают скупать валюту ближе к осени", - сказал Александр Охрименко.

Важно отметить, что резких скачков курса эксперты не прогнозируют. По словам аналитиков, в ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн, а осенью - до 27-28 грн.

Ранее мы писали, что официальный курс доллара также приближается к психологической отметке.

Напомним, что курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен.