Как быстро почистить раковину и избавиться от ужасного запаха
Очень многие сталкиваются с распространенной проблемой на кухне - забитой раковиной с ужасным запахом канализации.
Эксперты рассказали, как быстро и эффективно решить этот вопрос, пишет Express.
В кухонной раковине может быть больше микробов, чем в унитазе - до 17 000 бактерий на каждый квадратный сантиметр. Эксперт Максин Дуайер показала зрителям BBC, как они могут по-настоящему очистить свою кухонную раковину и избавиться от любых ужасных запахов.
Ситечко для раковины может выглядеть чистым сверху, но под ним будет огромное количество грязи. Влажные и темные сливные отверстия — идеальная среда для размножения бактерий.
Как очистить раковину
Для очистки раковины используйте специальное средство для этого, а потом протрите губкой. Нанесите на щетку моющее средство и прокрутите ее с ним в отверстии раковины.
Как очистить раковину от грязи (express.co.uk)
Если вам нужно очистить и дезодорировать глубже, засыпьте чашку пищевой соды в сливное отверстие, а затем две чашки уксуса. Через 15 минут смойте кипятком из чайника. Ваша раковина больше не будет ужасно пахнуть!
Читайте также, зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги.
Также сообщалось, о трех супертрюках, чтобы отчистить посуду от застарелого нагара.