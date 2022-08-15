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Як позбутися від молі в крупах, які довго простояли: найдієвіший спосіб

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Понеділок 15 серпня 2022 10:59
Як позбутися від молі в крупах, які довго простояли: найдієвіший спосіб Як позбутися від молі в крупах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни дуже багато людей зробили запаси продовольства, в тому числі круп. Але як бути, якщо в них завелася міль? Адже так не хочеться позбавлятися продуктів.

У матеріалі Styler читайте, як вбити міль і зробити так, щоб вона більше не з'являлася на кухні.

Як вбити міль в крупах

Якщо міль в крупах вже з'явилася і відклала личинки, але не в великих кількостях, існує спосіб її знищити. Пересипте крупу в миску і поставте на 30 секунд в мікрохвильовку на максимальну потужність. Якщо комаха проникла у всю крупу - треба її викинути.

Такого часу не вистачить, щоб продукт пропікся, а ось для паразитів процес виявиться згубним.

Також можна прожарити крупи й борошно в духовці, якщо у вас немає мікрохвильовки. Для цього вистачить 10-15 хвилин на повній потужності.

Пам'ятайте, що найчастіше моль з'являється в негерметичних ємностях.

Як відлякати міль, щоб вона більше не завелася

Добре відлякують шкідника народні засоби:

  • Часник. Покладіть в банку з крупами 2-3 зубчики очищеного часнику
  • Оцет. Зробіть концентрований оцтовий розчин, протріть стінки і полиці кухонного гарнітура
  • Лаванда, лавровий лист, тютюн і корочки від цитрусових теж допомагають
  • Господарське мило

Профілактика виникнення молі

Харчова міль більше не заподіє занепокоєння, якщо дотримуватися кількох простих порад і рекомендацій.

  • Перевіряйте крупи в магазині перед покупкою
  • Регулярно провітрюйте кухню. Міль не переносить свіжого повітря
  • Зберігайте всі крупи і сипучі продукти в банках з щільно закритими кришками. Найкраще для цих цілей підходять скляні баночки для бакалії

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