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Із залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років тому

Київ, Субота 25 травня 2024 10:00
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Із залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років тому Як виглядала Дарниця 100 років тому (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")
Автор: Василина Копитко

Дарниця - історична місцевість Києва, що розташована на лівому березі Дніпра. Перша писемна згадка про неї датується 1509 роком, але за народними переказами, княгиня Ольга подарувала своєму синові мальовниче озеро Дарницю. З часом уся місцевість навколо водойми отримала таку ж назву.

Про те, як виглядала Дарниця на початку ХХ століття, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Спрага: в Києві цікаво" у Facebook.

Під час підготовки публікації також використали матеріали: Вікіпедія, пост спільности "Обережно - Лівобережний" у Facebook.

Як виглядала Дарниця 100 років тому

Селище Нова Дарниця було засноване у 1860-х роках, тоді воно належало до Броварської волості Остерського повіту Чернігівської губернії.

Інтенсивному освоєнню Дарниці, як житлового та господарського району, сприяло будівництво залізниці Київ - Воронеж у другій половині XIX століття. Транспортна розв'язка полегшувала добирання людей до дачного поселення. А мальовнича природа тільки сприяла розбудові дачного поселення.

Із залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуІз залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуІз залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуТак виглядала Дарниця на початку ХХ століття (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

Путівники початку ХХ століття писали, що Дарниця - дуже гарна для здоров'я територія, оскільки тут великий ліс й чисте повітря.

У ті часи поблизу Дніпра облаштували купальні для дарницьких дачників. А між Дарницею та річкою під час сезону пустили спеціальні купальні потяги.

На Дарниці був приватний театр, де показували аматорські вистави, функціонувало поштове відділення, аптека, станційний буфет, базар.

Із залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуІз залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуІз залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуДарниця на початку ХХ століття (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

У межі Києва селище увійшло у 1927 році, у 1935 у столиці утворили Дарницький район.

Цю частину міста інтенсивно почали забудовувати житлом та промисловими спорудами наприкінці 1940-х років. На Лівобережжі поступово створили нові житлові масиви - Березняки, Воскресенка, Русанівка, зараз вони усі входять до Дарницького району.

Із залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуІз залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуІз залізничною станцією та елітними дачами. Як виглядала столична Дарниця 100 років томуДарниця на початку ХХ століття (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

Під час Другої світової війни у Дарницькому лісі облаштували Дарницький концентраційний табір. А дарницькі селища та промислові підприємства поблизу залізниці були знищені.

Станцію метро "Дарниця" почали будувати у 1960-х роках, а перший поїзд туди проїхав у 1965 році.

Раніше ми ділились фото, яким був київський Гідропарк у 80-х роках.

Переглядайте також фото, як у Києві виглядав Єврейський базар 80 років тому.

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