Як виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фото
Єврейський базар або народна назва Євбаз протягом багатьох поколінь був місцем торгівлі у столиці. Він розташовувався на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).
Про те, як виглядав Євбаз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Спрага: в Києві" цікаво у Facebook.
Під час підготовки публікації використали матеріали Вікіпедії.
Як виглядав Єврейський ринок
Євбаз, офіційна назва Галицький ринок, пов'язують з історією єврейської громади Києва. Вони торгували у цій місцевості з середини ХІХ ст. Традиційно торговими днями були вівторки, четверги та неділі.
У 1943 році під час німецької окупації солдат вермахту Герберт Лист, колишній фотограф журналу Vogue і майбутній член агентства Magnum зняв тогочасний Київ. Він зафіксував, якою тоді була торгівля.
"Селяни, що приїздили в місто, продавати харчі, спочатку брали гроші, але згодом просили в обмін картоплю та яйця різноманітні цінності, які кияни тримали вдома ще з дореволюційних часів", - йдеться у повідомленні.
Як виглядав Євбаз (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)
На Євробазі були різноманітні товари. Тут продавали як продукти, так і одяг, взуття. Були навіть прилавки з книжками й брошурами. Також там був гарний вибір годинників.
За спогадами містян, на Євбазі можна було купити що завгодно - від пиріжків до вогнепальної зброї. Тогочасні газети описували часті випадки шахрайств, які траплялися на ринку.
Ринок знесли наприкінці 1950-х років, сьогодні на цьому місці розташований цирк.
Як виглядав Євбаз (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)
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