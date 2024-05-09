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Як виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фото

Київ, Четвер 09 травня 2024 08:03
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Як виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фото Як виглядав колись Євбаз (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)
Автор: Василина Копитко

Єврейський базар або народна назва Євбаз протягом багатьох поколінь був місцем торгівлі у столиці. Він розташовувався на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

Про те, як виглядав Євбаз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Спрага: в Києві" цікаво у Facebook.

Під час підготовки публікації використали матеріали Вікіпедії.

Як виглядав Єврейський ринок

Євбаз, офіційна назва Галицький ринок, пов'язують з історією єврейської громади Києва. Вони торгували у цій місцевості з середини ХІХ ст. Традиційно торговими днями були вівторки, четверги та неділі.

У 1943 році під час німецької окупації солдат вермахту Герберт Лист, колишній фотограф журналу Vogue і майбутній член агентства Magnum зняв тогочасний Київ. Він зафіксував, якою тоді була торгівля.

"Селяни, що приїздили в місто, продавати харчі, спочатку брали гроші, але згодом просили в обмін картоплю та яйця різноманітні цінності, які кияни тримали вдома ще з дореволюційних часів", - йдеться у повідомленні.

Як виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Євбаз (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

На Євробазі були різноманітні товари. Тут продавали як продукти, так і одяг, взуття. Були навіть прилавки з книжками й брошурами. Також там був гарний вибір годинників.

За спогадами містян, на Євбазі можна було купити що завгодно - від пиріжків до вогнепальної зброї. Тогочасні газети описували часті випадки шахрайств, які траплялися на ринку.

Ринок знесли наприкінці 1950-х років, сьогодні на цьому місці розташований цирк.

Як виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Єврейський базар у Києві 80 років тому: унікальні фотоЯк виглядав Євбаз (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

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