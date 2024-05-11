ua en ru
Сб, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Американські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х роках

Київ, Субота 11 травня 2024 20:00
UA EN RU
Американські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х роках Як колись виглядав Гідропарк (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)
Автор: Василина Копитко

Гідропарк був культовим місцем розваг у киян. Тут можна було не лише позасмагати на пляжі, але й вдосталь накататись на американських гірках та інших атракціонах.

Про те, як виглядав Гідропарк у 80-х роках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

Під час підготовки публікації також використали матеріал Вікіпедії.

Як колись виглядав гідропарк

Гідропарк створили у 1965-1968 роках як водно-розважальний комплекс розташований на Венеційському та Долобецькому островах між Дніпром та Русанівською протокою у Києві. На території облаштували численні пляжі, атракціонами, човнові станції.

Одним із найпопулярніших атракціонів були так звані американські гірки. Атрагірки були завдовжки майже кілометр. Щоб прокататися на них, людям доводилося вистояти величезні черги. Коштував такий атракціон 40 копійок, що було доволі дорого.

У 1990-х американські гірки закрили та розібрали, згодом демонтували й інші атракціони.

Американські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАмериканські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахГідропарк у 80-х роках (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

Американські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАмериканські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАмериканські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАтракціони у Гідропарку (фото: gidr/attr/attr)

Крім американських гірок, у Гідропарку був дитячий автодром, атракціони "Ромашка", "Літак", "Сюрприз", "Паровозик" та різноманітні каруселі. Кожна вікова категорія могла знайти атракціон для розваг. Дуже часто Гідропарк відвідували гості міста.

Американські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАмериканські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАмериканські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАтракціони у Гідропарку (фото: gidr/attr/attr)

У Гідропарку також був культовий спортмайданчик "Качалка". Його відвідування було безкоштовним і на ньому завжди було багато киян. Цікаво, що більшість тренажерів спортмайданчика були зроблені з металобрухту.

Американські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАмериканські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х рокахАмериканські гірки у Гідропарку (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

Зараз у Гідропарку облаштовано багато розважальних установ (дискотек, ресторанів тощо). Зокрема, там є дитячий пляж, пляж для людей з інвалідністю, нудистський пляж, прокат човнів, катамаранів, водні атракціони, ресторани, казино, настільний та звичайний теніс, пейнтбол, футбол, волейбол, дискотеки.

Раніше ми писали про те, як у Києві виглядав Єврейський базар 80 років тому.

Читайте також про те, як виглядав київський фунікулер 65 років тому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Гидропарк
NEWS
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям
Росія планувала теракти у Києві на 9 травня. СБУ запобігла провокаціям