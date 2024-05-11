Американські гірки та атракціони. Дивіться, яким був київський Гідропарк у 80-х роках

Гідропарк був культовим місцем розваг у киян. Тут можна було не лише позасмагати на пляжі, але й вдосталь накататись на американських гірках та інших атракціонах.

Під час підготовки публікації також використали матеріал Вікіпедії.

Про те, як виглядав Гідропарк у 80-х роках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook .

Як колись виглядав гідропарк

Гідропарк створили у 1965-1968 роках як водно-розважальний комплекс розташований на Венеційському та Долобецькому островах між Дніпром та Русанівською протокою у Києві. На території облаштували численні пляжі, атракціонами, човнові станції.

Одним із найпопулярніших атракціонів були так звані американські гірки. Атрагірки були завдовжки майже кілометр. Щоб прокататися на них, людям доводилося вистояти величезні черги. Коштував такий атракціон 40 копійок, що було доволі дорого.

У 1990-х американські гірки закрили та розібрали, згодом демонтували й інші атракціони.

Гідропарк у 80-х роках (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

Атракціони у Гідропарку (фото: gidr/attr/attr)

Крім американських гірок, у Гідропарку був дитячий автодром, атракціони "Ромашка", "Літак", "Сюрприз", "Паровозик" та різноманітні каруселі. Кожна вікова категорія могла знайти атракціон для розваг. Дуже часто Гідропарк відвідували гості міста.

Атракціони у Гідропарку (фото: gidr/attr/attr)

У Гідропарку також був культовий спортмайданчик "Качалка". Його відвідування було безкоштовним і на ньому завжди було багато киян. Цікаво, що більшість тренажерів спортмайданчика були зроблені з металобрухту.

Американські гірки у Гідропарку (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

Зараз у Гідропарку облаштовано багато розважальних установ (дискотек, ресторанів тощо). Зокрема, там є дитячий пляж, пляж для людей з інвалідністю, нудистський пляж, прокат човнів, катамаранів, водні атракціони, ресторани, казино, настільний та звичайний теніс, пейнтбол, футбол, волейбол, дискотеки.